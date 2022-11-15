Гінекологічні проблеми, з якими негайно треба до лікаря: список

Коли треба негайно звертатися до гінеколога:

Кровотеча в будь-якому віці і в будь-який день циклу.

Різкий біль внизу живота.

Кровотеча та біль внизу живота на фоні затримки менструації та позитивного тесту на вагітність.

Рясні місячні зі згустками, що тривають більше трьох днів.

Значні патологічні виділення зі статевих шляхів та підвищення температури тіла.

Запаморочення та втрата свідомості в середині циклу або під час менструації

Біль та кровотеча, які виникли під час або після статевого акту.

При вагітності

Зверніться до лікаря, якщо виникли опік, обмороження, травма, впали (навіть при хорошому самопочутті).

Старайтесь уникати контактів з вуличними тваринами (кішки, собаки) і птахами. Вони можуть бути переносниками серйозних хвороб та інфекцій.

Уникайте надмірно шумних та людних місць, скупчення великої кількості людей.

Загрозливі симптоми при вагітності

Болі внизу живота. При появі болі треба одразу подумати про загрозу переривання вагітності. Біль може бути ниючим, тягнучим, переймоподібним, з ритмічними скороченнями матки.

Біль в животі будь-якої локалізації. Біль в животі може бути проявом гострих хірургічних захворювань, які можуть ускладнюватися запаленням очеревини – перитонітом, дуже небезпечним для життя.

Дискомфорт внизу живота, постійне відчуття напруженості, а також тривала матка в тонусі. Ці ознаки можуть бути передвісниками переривання вагітності, навіть, якщо нема болю і кров'янистих виділень.

Раптова поява набряків будь-якої локалізації. Про це необхідно повідомити лікаря. Якщо ж ці набряки не минають, наростають, вам стає тісною обручка, взуття. Це ознаки затримки рідини в організмі. Через це страждає і ваш організм, і організм дитини, особливо головний мозок.

Головний біль, головокружіння, мерехтіння мурашок, сітки перед очима, потемніння в очах. Ці симптоми є ознаками підвищення артеріального тиску. Що може спровокувати артеріальну гіпертензію – ознака прееклампсії (еклампсії), яка загрожує жінці крововиливом в мозок, набряком мозку, судомами, а малюку – затримкою розвитку, відшаруванням плаценти, передчасними пологами.

Болі в попереку, болі при сечовиділенні. Це симптоми інфекційного захворювання сечовивідної системи, сечокам'яної хвороби. Це може розповсюдитися і на статеві шляхи, призводячи до інфікування плоду, переривання вагітності, затримки розвитку плоду, післяродовими ускладненнями.

Раптова повторна рвота. Періодична нудота і рвота є непостійними симптомами вагітності. Якщо рвота виникла раптово і продовжується кілька разів, не чекайте призначеної дати прийому. Багаторазова рвота може призвести до зневоднення організму і порушення всіх видів обміну речовин.

Підвищення температури вище 37,5. Такий стан несприятливо діє на організм дитини. Не приймайте ніяких медикаментів до консультації з лікарем.

Надмірна рухливість плоду або менше 10 рухів за 12 годин.