Гінеколог розповіла про всі переваги і небезпеки встановлення спіралі

Які переваги встановлення спіралі

Встановлення внутрішньоматкових систем (ВМС) дають високу та негайну ефективність контрацепції за умови правильного застосування (0,2 вагітності на 100 жінок протягом 1-го року використання).

Перевагою цього методу є також незначні побічні ефекти, добра переносимість та відсутність негативного впливу на вагітність у майбутньому. Спіралі зручні у використанні, оскільки система вводиться один раз на 5 років. А ще ВМС можуть застосовувати підлітки та жінки, що не народжували.

Мінімальний системний вплив дозволяє використовувати систему з прогестагеном під час вигодовування грудьми та інших станах, за яких системний вплив гормонів є небажаним.

Також при спіралях суттєво зменшується тривалість та об’єм менструації. А після видалення системи циклічні функції яєчників швидко відновлюються. Перевагою цього методу є й те, що він не впливає на кров’яний тиск.

Які недоліки встановлення спіралі

Після встановлення ВМС можливі кров’янисті мажучі виділення, набряки, зміна настрою (як правило це минає після періоду адаптації).

Також необхідна підготовка пацієнтки перед введенням системи з ЛНГ (наприклад, лікування запального процесу), що вимагає додаткового часу.

Лікар зазначає, що у деяких випадках можливе випадіння - експульсія ВМС. А ще "спіралі" не захищаються від інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Кому не рекомендовано встановлювати ВМС