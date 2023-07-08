UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гінеколог розповіла, що категорично не можна робити жінкам. Інакше доведеться лікуватися

Які речі не можна робити жінкам (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожна жінка має регулярно стежити за своїм жіночим здоров'ям, регулярно обстежуючись у гінеколога. Є кілька заборон, які треба дотримуватись, щоб зберегти своє здоров'я.

Про це повідомила гінеколог Жанна Кашатін в Instagram.

Що не можна робити

За словами лікаря, жінкам категорично не можна:

  • постійно користуватись щоденними прокладками
  • спринцюватись
  • не відвідувати гінеколога більше року
  • використовувати парфумовані гелі для інтимної гігієни

Варто зазначити, що з особливою обережністю варто ставитися до ароматизованих прокладок, а особливо тих, які, за словами виробника, просочені відварами, лікарськими травами. Вони з більшою ймовірністю можуть викликати подразнення чи алергію.

Як підготуватись до прийому у гінеколога

Гігієна

Перед прийомом у лікаря бажано дотримуватися звичайних правил гігієни, але важливо не перестаратися. Достатньо просто прийняти душ, як завжди, а якісь додаткові водні процедури зовсім не потрібні.

Правильний час візиту

З профілактичною метою краще проходити обстеження на початку менструального циклу - з 5 до 10 день.

Заздалегідь сплануйте список питань

Гінеколог каже, що більшість пацієнток ніяковіють на прийомі, і часто забувають запитати в лікаря про моменти, що хвилюють їх.

Також бажано на консультацію взяти результати аналізів, які були зроблені впродовж 1 року.

Інформація про менструальний цикл

Систематизуйте інформацію про менструальний цикл перед візитом до лікаря.
Одне з перших питань - це дата останніх місячних і середня тривалість циклу.

До того ж за 2 дні до огляду потрібно виключити статеві акти.

Раніше ми повідомляли, які запитання усі бояться поставити гінекологу.

Також ми писали, від чого залежить стать дитини і чи можна її "спланувати".

Читайте РБК-Україна в Google News
врачиженщиныгинеколог