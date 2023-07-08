Гінеколог розповіла, що категорично не можна робити жінкам. Інакше доведеться лікуватися

Що не можна робити

За словами лікаря, жінкам категорично не можна:

постійно користуватись щоденними прокладками

спринцюватись

не відвідувати гінеколога більше року

використовувати парфумовані гелі для інтимної гігієни

Варто зазначити, що з особливою обережністю варто ставитися до ароматизованих прокладок, а особливо тих, які, за словами виробника, просочені відварами, лікарськими травами. Вони з більшою ймовірністю можуть викликати подразнення чи алергію.

Як підготуватись до прийому у гінеколога

Гігієна

Перед прийомом у лікаря бажано дотримуватися звичайних правил гігієни, але важливо не перестаратися. Достатньо просто прийняти душ, як завжди, а якісь додаткові водні процедури зовсім не потрібні.

Правильний час візиту

З профілактичною метою краще проходити обстеження на початку менструального циклу - з 5 до 10 день.

Заздалегідь сплануйте список питань

Гінеколог каже, що більшість пацієнток ніяковіють на прийомі, і часто забувають запитати в лікаря про моменти, що хвилюють їх.

Також бажано на консультацію взяти результати аналізів, які були зроблені впродовж 1 року.

Інформація про менструальний цикл

Систематизуйте інформацію про менструальний цикл перед візитом до лікаря.

Одне з перших питань - це дата останніх місячних і середня тривалість циклу.

До того ж за 2 дні до огляду потрібно виключити статеві акти.