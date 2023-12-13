Гінеколог розповіла про стан у жінок, з яким важко впоратись: ігнорувати не можна

Досить частою причиною, що ховається за скаргами пацієнтки "на виділення" є бактеріальний вагіноз. Важливо знати, що це за стан і чим він загрожує.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".
Бактеріальний вагіноз - це стан, що супроводжується зміною вагінальної флори. Зокрема, йдеться про зменшення кількості лактобактерій і збільшення кількості умовно-патогенних мікроорганізмів.
Гінеколог Тетяна Осауленко розповіла, що насправді специфічних скарг не існує. Іноді жінки можуть помічати підвищену кількість виділень сірого або зеленавого кольору.
Також часто такий стан супроводжується "рибним запахом", свербежем, відчуттям сухості, подразненням.. Скарги можуть посилюватись після менструації, сексу, приймання ванни. Нерідко хвороба протікає безсимптомно та діагностується вже при огляді в гінеколога.
Імовірність виникнення бактеріального вагінозу збільшується при:
Часто винуватцем появи бактеріального вагінозу називають мікрофлору ротової порожнини. Звідти патогенні бактерії можуть потрапляти у вагіну під час орального сексу.
Перераховані фактори за тих чи інших умов підвищують ризик, проте це не означає, що кожен із них обов’язково призведе до розвитку бактеріального вагінозу.
Це досить серйозний стан, який за неналежного лікування або його відсутності може призвести до деяких ускладнень. Річ у тім, що під час розвитку хвороби місцеві фактори захисту піхви пригнічуються. Це робить репродуктивні органи більш вразливими.
Негайно потрібно записатися на прийом до лікаря, якщо помітили такі симптоми:
Інколи інфекції, що передаються статевим шляхом мають схожі до бактеріального вагінозу симптоми. Саме тому дуже важливо не втрачати час і звернутись до фахівця.
Важливо знати, що бактеріальний вагіноз - це не інфекція, що передається статевим шляхом.
На жаль, це стан, впоратися з яким повністю дуже складно, а часом і неможливо. Хвороба часто повертається. Тому при виникненні бактеріального вагінозу вперше слід докласти максимум зусиль для зменшення факторів ризику.
Раніше лікар називала список запитань, які усі бояться поставити гінекологу.
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