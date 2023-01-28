Гинекологи предупредили о женской болезни, возникающей "на ровном месте": как уберечься

Одна из наиболее распространенных женских болезней, которая может возникнуть буквально ниоткуда, это надоедливая молочница. Но есть способы уберечься от нее – достаточно соблюдать некоторые правила.

Почему возникает молочница, как ее избежать, симптомы и лечение – читайте ниже в материале Styler.

Что такое молочница

Как пишет ресурс Oberig, микроскопические грибки рода Candida населяют влагалище в небольшом количестве. В норме они не вызывают никаких симптомов.

Но если нарушается баланс микрофлоры влагалища, количество грибков увеличивается и возникает молочница.

Как появляется молочница

У большинства женщин она появляется "на ровном месте" – без очевидной причины. Риск развития вагинального кандидоза повышают некоторые факторы:

Антибиотики (это связано с угнетением здоровой микрофлоры влагалища, сдерживающей рост грибков).

Гормональные препараты.

Ослабленная иммунная система (в результате ВИЧ, химиотерапии или приема некоторых препаратов, наличия хронических воспалительных заболеваний и т. п.).

Беременность.

Сахарный диабет (особенно если уровень глюкозы в крови не удерживается в пределах нормы).

Несбалансированное питание.

Синтетическое нижнее белье, а также неправильное использование гигиенических прокладок.

Наиболее распространенными симптомами молочницы являются:

Зуд или раздражение в области вульвы и влагалища.

Жжение при мочеиспускании.

Боль во время полового акта.

Покраснение и отек тканей вульвы и влагалища.

Белые с комочками или водянистые выделения.

Поскольку симптомы молочницы похожи на некоторые другие болезни, например бактериальный вагиноз или трихомониаз, поэтому не стоит ставить себе диагноз самостоятельно.

Для диагностики молочницы достаточно гинекологического осмотра и лабораторного исследования урогенитальных выделений.

Как лечат болезнь

Лечение молочницы проводится с помощью таблеток или влагалищных свечей / кремов. Продолжительность курса лечения зависит от выраженности симптомов инфекции. Вагинальные средства используются один, три или семь дней. Они вводятся во влагалище на ночь.

Таблетку, содержащую противогрибковое средство, обычно принимают однократно. При осложненной инфекции может потребоваться второй прием препарата через 72 часа.

Как избежать молочницы

Как рассказала в Instagram врач-гинеколог Лилия Левенец, нужно следовать таким советам.

Следите за состоянием иммунной системы – соблюдайте правильное питание, бывайте на свежем воздухе и ведите здоровый образ жизни.

По возможности избегайте стрессовых ситуаций, они ослабляют иммунитет, не увлекайтесь богатой углеводами пищей, не злоупотребляйте сладким, мучным и кофе.

Старайтесь не носить синтетического нижнего белья и тесной одежды, не пропускающей воздух и создающей парниковый эффект и влажную среду для идеального размножения грибов Candida.

Не следует использовать дезодоранты для интимных зон, обычное мыло или ароматизированные прокладки – только специальные профессиональные средства для интимной гигиены.

Нет спринцеванию – ведь вместе с патогенной микрофлорой вымываются и полезные бактерии, отсутствие которых приводит к обострению молочницы.

Тщательно просушивайте интимные участки тела после гигиенических процедур, желательно одноразовыми полотенцами, ведь условия повышенной влажности благоприятны к размножению грибков.

Временно (на период обострения болезни) воздержитесь от половой близости с человеком, у которого есть явные признаки грибковой инфекции половых органов.

Согласуйте с вашим врачом использование контрацептивов на основе гормонов и / или антибиотиков при необходимости – ведь в случае бесконтрольного применения эти препараты провоцируют развитие молочницы, изменяя гормональный фон организма в сторону благоприятного роста Candida.

Во время полового акта всегда пользуйтесь средствами защиты – презервативами.

В большинстве случаев простые правила помогут снизить количество рецидивов заболевания или совсем забыть о такой неприятности, как молочница. И всегда вовремя обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением.