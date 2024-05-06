Гінеколог назвала вітамін, який повинні приймати жінки перед вагітністю

Період вагітності та підготовки до неї - це відповідальний, щасливий та хвилюючий етап у житті жінки. В період планування кожна жінка повинна приймати важливий вітамін.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з присланням на Instagram-сторінку гінеколога Оксана Негрич.
Фолієва кислота - вітамін групи B, який забезпечує надійну профілактику серйозних вад розвитку дитини, а саме дефектів нервової трубки, які часто ведуть до важкої інвалідизації або навіть несумісні із життям.
За словами лікаря, головне, такі стани легко профілактуються правильним прийомом фолієвої кислоти.
Фолієву кислоту у дозуванні від 400 до 800 мкг варто приймати кожній жінці мінімум за місяць або за три до зачаття дитини.
Найважливіший прийом фолієвої кислоти є власне в перші дні вагітності, адже нервова трубка закривається впродовж перших 28 днів.
А це 6 тижнів вагітності, коли жінка ще часто не знає про свою вагітність або тільки зробила тест і ще навіть не встигла попасти до лікаря.
До того ж з продуктами харчування абсолютно неможливо отримати достатню дозу фолієвої кислоти. Саме тому потрібен профілактичний прийом.
Лікар зазначила, що це водорозчинний вітамін, який виводиться з організму, не накопичується і відповідно може безпечно прийматися впродовж багатьох років.
Основне джерело фолієвої кислоти - зелені листові овочі. Крім цього, вони є в цитрусових, горіхах, зеленому горошку, сочевиці, квасолі, хлібі, печінці, деяких видах сирів і м’якому сирі. Та ще незначна кількість вітаміну В9 синтезується в самому організмі (кишковою мікрофлорою) під час нормального функціонування шлунково-кишкового тракту.
Критичний дефіцит фолієвої кислоти - рідкість. Зазвичай виникає в період голоду у нерозвинених країнах і є частиною загального авітамінозу.
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