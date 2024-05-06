Гинеколог назвала витамин, который должны принимать женщины перед беременностью

Какой витамин нужно принимать

Фолиевая кислота - витамин группы B, обеспечивающий надежную профилактику серьезных пороков развития ребенка, а именно дефектов нервной трубки, которые часто ведут к тяжелой инвалидизации или даже несовместимы с жизнью.

По словам врача, главное, такие состояния легко профилактируются правильным приемом фолиевой кислоты.

Как принимать

Фолиевую кислоту в дозировке от 400 до 800 мкг следует принимать каждой женщине минимум за месяц или за три до зачатия ребенка.

Важнейший прием фолиевой кислоты является в первые дни беременности, ведь нервная трубка закрывается в течение первых 28 дней.

А это 6 недель беременности, когда женщина часто не знает о своей беременности или только сделала тест и еще даже не успела попасть к врачу.

К тому же, с продуктами питания абсолютно невозможно получить достаточную дозу фолиевой кислоты. Именно поэтому требуется профилактический прием.

Врач отметила, что это выводимый из организма водорастворимый витамин не накапливается и соответственно может безопасно приниматься на протяжении многих лет.

В каких продуктах есть фолиевая кислота

Основной источник фолиевой кислоты - зеленые листовые овощи. Кроме этого, они есть в цитрусовых, орехах, зеленом горошке, чечевице, фасоли, хлебе, печени, некоторых видах сыров и мягком сыре. И еще незначительное количество витамина В9 синтезируется в самом организме (кишечной микрофлорой) при нормальном функционировании желудочно-кишечного тракта.

Критический дефицит фолиевой кислоты - редкость. Обычно возникает в период голода в неразвитых странах и является частью общего авитаминоза.