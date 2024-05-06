Гінеколог назвала вітамін, який повинні приймати жінки перед вагітністю

Період вагітності та підготовки до неї - це відповідальний, щасливий та хвилюючий етап у житті жінки. В період планування кожна жінка повинна приймати важливий вітамін.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з присланням на Instagram -сторінку гінеколога Оксана Негрич.

Який вітамін потрібно приймати

Фолієва кислота - вітамін групи B, який забезпечує надійну профілактику серйозних вад розвитку дитини, а саме дефектів нервової трубки, які часто ведуть до важкої інвалідизації або навіть несумісні із життям.

За словами лікаря, головне, такі стани легко профілактуються правильним прийомом фолієвої кислоти.

Як приймати

Фолієву кислоту у дозуванні від 400 до 800 мкг варто приймати кожній жінці мінімум за місяць або за три до зачаття дитини.

Найважливіший прийом фолієвої кислоти є власне в перші дні вагітності, адже нервова трубка закривається впродовж перших 28 днів.

А це 6 тижнів вагітності, коли жінка ще часто не знає про свою вагітність або тільки зробила тест і ще навіть не встигла попасти до лікаря.

До того ж з продуктами харчування абсолютно неможливо отримати достатню дозу фолієвої кислоти. Саме тому потрібен профілактичний прийом.

Лікар зазначила, що це водорозчинний вітамін, який виводиться з організму, не накопичується і відповідно може безпечно прийматися впродовж багатьох років.

В яких продуктах є фолієва кислота

Основне джерело фолієвої кислоти - зелені листові ово­чі. Крім цього, вони є в цитру­сових, горіхах, зеленому го­рошку, сочевиці, квасолі, хлібі, печінці, деяких видах сирів і м’якому сирі. Та ще незначна кількість вітаміну В9 синтезу­ється в самому організмі (киш­ковою мікрофлорою) під час нормального функціонування шлунково-кишкового тракту.

Критичний дефіцит фолієвої кислоти - рідкість. Зазвичай виникає в період голоду у нерозвинених країнах і є частиною загального авітамінозу.