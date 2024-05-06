Гинеколог назвала витамин, который должны принимать женщины перед беременностью
Период беременности и подготовки к ней - это ответственный, счастливый и волнующий этап в жизни женщины. В период планировки любая женщина обязана принимать важний витамин.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) с присылкой на Instagram-страницу гинеколога Оксана Негрич.
Какой витамин нужно принимать
Фолиевая кислота - витамин группы B, обеспечивающий надежную профилактику серьезных пороков развития ребенка, а именно дефектов нервной трубки, которые часто ведут к тяжелой инвалидизации или даже несовместимы с жизнью.
По словам врача, главное, такие состояния легко профилактируются правильным приемом фолиевой кислоты.
Как принимать
Фолиевую кислоту в дозировке от 400 до 800 мкг следует принимать каждой женщине минимум за месяц или за три до зачатия ребенка.
Важнейший прием фолиевой кислоты является в первые дни беременности, ведь нервная трубка закрывается в течение первых 28 дней.
А это 6 недель беременности, когда женщина часто не знает о своей беременности или только сделала тест и еще даже не успела попасть к врачу.
К тому же, с продуктами питания абсолютно невозможно получить достаточную дозу фолиевой кислоты. Именно поэтому требуется профилактический прием.
Врач отметила, что это выводимый из организма водорастворимый витамин не накапливается и соответственно может безопасно приниматься на протяжении многих лет.
В каких продуктах есть фолиевая кислота
Основной источник фолиевой кислоты - зеленые листовые овощи. Кроме этого, они есть в цитрусовых, орехах, зеленом горошке, чечевице, фасоли, хлебе, печени, некоторых видах сыров и мягком сыре. И еще незначительное количество витамина В9 синтезируется в самом организме (кишечной микрофлорой) при нормальном функционировании желудочно-кишечного тракта.
Критический дефицит фолиевой кислоты - редкость. Обычно возникает в период голода в неразвитых странах и является частью общего авитаминоза.
Ранее мы сообщали о 7 признаках недостатка витаминов, которые нельзя игнорировать.
Также мы писали, какие витамины нужно принимать мужчинам после 50 лет.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.