Гінеколог назвала найкращий вік для народження дитини

Який вік є найкращим для народження дитини

"Знаєте, в якому віці найменше ускладнень вагітності, найменше викиднів і найменше вад розвитку у плоду? Я вам розкажу про вік, коли тіло жінки максимально готово до виношування вагітності - це 20-30 років", - каже лікар.

При цьому вона додає, що це не означає, що в 30-40 років у жінки будуть великі проблеми під час вагітності. Втім, ризики деяких ускладнень будуть вищими.

"Також часто виникає питання, чи може статеве життя під час вагітності призвести до втрати дитини? У більшості випадків, якщо вагітність перебігає без ускладнень, то секс є безпечним протягом усієї вагітності", - пояснює Арендар.

Міфи про вагітність

Стать дитини можна визначити за формою живота.

"Раніше, коли не було УЗД, наші бабусі намагалися навмання визначити стать дитини за формою і розміром живота. Але немає жодних доказів, що підтверджують такі здогади, оскільки на форму живота впливають тільки розмір дитини і її положення", - каже гінеколог.

Широкі стегна - показник легких пологів.

"Стегна візуально здаються широкими через велику клубову кістку - найвища частина стегон, але це дуже суб'єктивно. Під час пологів важливо, щоб розміри тазу жінки відповідали розмірам голівки плоду", - зазначає лікар.

Кесарів розтин - легкий і безпечний спосіб народження.

"Багато жінок вважають, що кесарів розтин - це легший і безпечніший спосіб розродження, ніж природні пологи, але це не так. Кесарів розтин - це операція, яка має свої ризики і можливі ускладнення. Це післяопераційний період відновлення. Тому проводитись він має за показаннями", - наголошує Арендар.

Часті УЗД шкодять дитині.

"Абсолютна безпечність УЗД плоду підтверджена багатьма дослідженнями", - говорить гінеколог.

Нудота може супроводжувати вагітність протягом усього періоду.

"Кажуть, що нудота може бути після 20 тижнів і навіть всю вагітність - це цілковитий міф", - каже лікар.