Гинеколог назвала средства, которые женщинам нужно выбросить из аптечек: список

Женщины, заботящиеся о своем здоровье, запасаются препаратами и медицинскими средствами на все случаи жизни. Это правильный подход, но часто случается так, что в аптечку попадут разрекламированные вещи, которые на самом деле там не должны быть.

О том, какие средства следует выбросить из женской аптечки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию гинеколога Елену Арендар в Instagram .

Гель для интимной гигиены

"Гель для интимной гигиены не лечит гинекологические заболевания, не поддерживает ph влагалища. Все это маркетинг, гели для интимной гигиены вообще не нужны", - объясняет врач.

Гексикон

В его инструкции написано, что он профилактирует заболевания, передающиеся половым путем - сифилис, гонорею, вирус папилломы человека, хламидиоз.

"Если вы считаете, что используя это средство вы защитили себя и не нужно использовать презерватив, то это не так", - говорит Арендар.

Витаминные комплексы

"Если у вас есть недостаток (дефицит) определенных витаминов и микроэлементов, то прием комплексных витаминов не принесет никакой пользы. Потому что состав комплексных витаминов - это минимальная доза микроэлемента или витамина, которой будет недостаточно, чтобы покрыть недостаток в организме, если он действительно есть", - говорит врач.

Ежедневные прокладки

"Вред от использования ежедневных прокладок, особенно с ароматизаторами - это аллергические реакции, раздражение. В результате отсутствия циркуляции воздуха возникает парниковый эффект, нарушение нормальной микрофлоры влагалища, развитие бактериального вагиноза", - предостерегает гинеколог.

Арендар отмечает, что желательно дважды в день менять нижнее белье, и тогда вам не нужны никакие ежедневные прокладки. Лучше всего, когда белье изготовлено из натуральных тканей. Альтернативой ежедневным прокладкам могут быть многоразовые тканевые.

"Их состав очень прост - слои натуральной ткани (фланели, хлопка, льна) и защитная мембрана, которая пропускает воздух и расположена между слоями ткани. Благодаря этому многоразовые прокладки не создают "парниковый эффект", и циркулирующий воздух не дает размножаться бактериям. Единственный минус многоразовых прокладок - это дополнительный уход. Их нужно стирать", - говорит Арендар.