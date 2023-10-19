Гімалайська чи звичайна? Експерт пояснив, яка сіль краща для здоров'я

Яка сіль корисніша?

Усі ми знаємо, що сіль шкідлива. Але шкідлива не сіль, а її надлишок. Надлишок – це більше 5 грамів на добу.

"Бізнесмени харчової промисловості, знаючи про нашу природну потяг до солоного, штовхають її в продукти більше, ніж потрібно для здоров'я, але саме стільки, щоб нам хотілося купити їхню продукцію ще й ще. Нічого особистого, бізнес", - написав Віктор.

Гімалайська сіль славиться величезною кількістю мінералів. Але якщо взяти у відсотковому співвідношенні на 5 грамів - то їхня кількість мізерна.

"На тлі мінералів, що містяться в гімалайській солі, вигідно виділяється кальцій, його там найбільше (якщо не враховувати натрій і хлор, які і є кухонною сіллю). У кілограмі гімалайської солі 4 грами кальцію це вчетверо більше, ніж денна норма. нехитрою математикою ми дізнаємося, що в денній нормі гімалайської солі 20 мг кальцію. Отже, гімалайська сіль покриває 1/50 частину потреби в кальції людини", - зазначив експерт.

Мандзяк повідомив, що гімалайська сіль та звичайна сіль дають організму необхідні натрій та хлор.

"Гімалайська сіль - це гра, яка не варта свічок, або гроші на вітер. Це маркетинг помножений на людську непоінформованість", - вважає він.

Яку сіль вживати?

На думку Віктора, якщо ви переймаєтеся своїм здоров'ям, то вживайте йодовану сіль.

"Йоду нам потрібно зовсім мало - дві-три сотні мікрограм, але в нашому регіоні зі звичайної їжі задовольнити навіть цю мізерну кількість досить важко, тому йодована сіль - розумне рішення", - резюмував експерт з харчування.