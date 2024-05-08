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Гіларі Дафф показала, як народжувала четверту дитину в басейні

Середа 08 травня 2024 16:24
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Гіларі Дафф показала, як народжувала четверту дитину в басейні Гіларі Дафф (фото: instagram.com/hilaryduff)
Автор: Юлія Любченко

Гіларі Дафф - відома американська акторка стала мамою вчертверті і показала, як народжувала досить незвичним способом - у басейні.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис акторки.

Гіларі Дафф показала, як народжувала четверту дитину в басейні

У артистки та її чоловіка Меттью Кома народилася дівчинка. Радісною новиною акторка поділилася оприлюднивши серію фото з пологів.

Зі знімків стало зрозуміло, що пройшли вони в домашніх умовах. Жінка народжувала у воді, а саме в домашньому басейні. І радісна та горда мати показала, як виглядає її новонароджена донечка.

Новоспечена матуся вже встигла показала обличчя доньки, не ставши тримати його в таємниці, як роблять багато її колег та жінок в усьому світі, заради того, щоб малюків, нібито не зглазили.

Гіларі Дафф показала, як народжувала четверту дитину в басейніГіларі Дафф показала, як народжувала четверту дитину в басейніГіларі Дафф показала, як народжувала четверту дитину в басейні

Гіларі Дафф народила четверту дитину у басейні (фото: instagram.com/hilaryduff)

Свою маленьку доньку Гіларі та Метью назвали Таун. Дівчинка з’явилася на світ 3 травня, і в цей момент поруч із Дафф були акушерка, фотограф і її коханий чоловік.

"Тепер ми знаємо, чому вона змусила нас так довго чекати... Вона вдосконалювала ці щічки! Я мріяла тримати тебе на руках місяцями, а останні 5 днів, коли я познайомилася з тобою, дивилася на тебе і нюхала тебе, були чистими моментами магії. Ми всі любимо тебе так, ніби ти була тут весь час, красуня", - пише Гіларі.

Нагадаємо, що стосунки Гіларі та Кома зав'язала у 2017 році. І відтоді зіркове подружжя разом виховує вже чотирьох дітей, доньок Бенкс Вайолет Бейр і Мей Джеймс і сина Луки Круз Комрі, який народився від її попереднього шлюбу та новонароджену Таун.

Гіларі Дафф показала, як народжувала четверту дитину в басейніГіларі Дафф показала, як народжувала четверту дитину в басейні

Гіларі Дафф народила донечку (фото: instagram.com/hilaryduff)

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