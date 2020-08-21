Гигантскую пробку перед Одессой показали с высоты: впечатляющее видео

На въезде в Одессу образовалась пробка (коллаж РБК-Украина)

На въезде в Одессу образовался огромный затор

На трассе в сторону Одессы возникли огромные пробки - автомобили занимают четыре полосы дороги перед мостом через Хаджибейский лиман возле поселка Алтестовое, и водителям приходится простаивать в заторе больше часа.

Видео гигантского скопления машин на трассе 21 августа сняли с высоты птичьего полета, и ролик опубликован на Telegram-канале h_Odessa.

Нынешний затор - далеко не первый, а уже чуть ли не традиционный, ведь на выходные желающих отдохнуть в Одессе или просто на побережье Черного моря набирается довольно много. Автомобилисты поэтому стараются выезжать в сторону Южной Пальмиры пораньше в пятницу, чтобы не провести в пробках больше времени, чем обычно.

Однако в этот раз ситуацию усугубили дополнительные факторы - ремонтные работы на дороге, плюс увеличение числа желающих провести "мини-отпуск" на море в связи с выходными ко Дню Независимости.

Между тем, Служба автомобильных дорог в Одесской области в Facebook обещает открыть движение на правом проезде моста через Хаджибейский лиман по трем полосам уже на этой неделе.

Видео: Гигантские пробки на трассе перед Одессой 21 августа показали в высоты

Ранее сообщалось, что в Одессе море затянуло нефтяной пленкой, но люди продолжают купаться.

Напомним, недавно Одесса ушла под воду после мощного ливня, и в сети показали видео последствий стихии.