Гігантський затор перед Одесою показали з висоти: вражаюче відео

На в'їзді в Одесу утворився затор (колаж РБК-Україна)

На в'їзді в Одесу утворився величезний затор

На трасі в бік Одеси виникли величезні затори - автомобілі займають чотири смуги дороги перед мостом через Хаджибейський лиман біля селища Алтестове, і водіям доводиться стояти у заторі понад годину.

Відео гігантського скупчення машин на трасі 21 серпня зняли з висоти пташиного польоту, і ролик опубліковано на Telegram-каналі h_Odessa.

Нинішній затор - далеко не перший, а вже мало не традиційний, адже на вихідні бажаючих відпочити в Одесі чи просто на узбережжі Чорного моря набирається досить багато. Автомобілісти тому намагаються виїжджати в бік Південної Пальміри раніше в п'ятницю, щоб не провести в заторах більше часу, ніж зазвичай

Однак цього разу ситуацію ускладнили додаткові фактори - ремонтні роботи на дорозі, плюс збільшення числа бажаючих провести "міні-відпустку" на морі у зв'язку з вихідними до Дня Незалежності.

Між тим, Служба автомобільних доріг в Одеській області у Facebook обіцяє відкрити рух на правому проїзді мосту через Хаджибейський лиман по трьох смугах вже на цьому тижні.

Відео: Гігантські затори на трасі перед Одесою 21 серпня показали висоти

Раніше повідомлялося, що в Одесі море затягло нафтовою плівкою, але люди продовжують купатися.

Нагадаємо, нещодавно Одеса пішла під воду після потужної зливи, і в мережі відео наслідків стихії.