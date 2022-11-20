Гігантське плавуче місто може стати найбільшою яхтою у світі (фото)

Плавуче місто у формі черепахи назвали Пангеос - на честь суперконтиненту, який існував від 200 до 350 млн років тому. Розробкою цього міста займається дизайнерська компанія Лаззаріні.

За попередніми даними, довжина міста становитиме 550 метрів, а ширина – 610 метрів. За словами дизайнерів, на яхті буде збудовано повноцінне плавуче місто, в якому будуть розміщені готелі, торгові центри, парки, порти для кораблів та невеликий аеродром для літаків. Об'єм споруди буде вдвічі більшим за Колізей.

На цей час для будівництва цієї локації обрали Саудівську Аравію. Перед початком будівництва потрібно буде викопати близько одного квадратного кілометра моря та збудувати круглу дамбу. Поки що винахідники збираються будувати гігантську черепаху в порту короля Абдулли.

Фото: Плавуче місто Пангеос (lazzarinidesignstudio)

Пангеос буде поділено на квартали, як будь-яке інше місто. Там буде головна площа, від якої по спіралі зводитимуться інші будівлі. У верхній зоні будуть садові насадження, а на даху спорудять майданчик для літаків та гелікоптерів.

Для забезпечення міста електроенергією всі поверхні будуть покриті сонячними батареями. На бічних крилах розмістять 19 приватних вілл та 69 апартаментів з кожного боку.

Під житловим простором буде 30 000 "клітин", які утримуватимуть суперяхту на плаву. Підвал буде зроблений зі сталі.

Фото: Плавуче місто Пангеос (lazzarinidesignstudio)

Плавуче місто зможе пересуватися по воді зі швидкістю 5 вузлів. За задумом дизайнерів, на яхту встановлять 9 двигунів потужністю 16 800 к.с. з живленням від різних бортових джерел енергії.

Дизайнерська компанія сподівається, що розпочати будівництво зможуть не пізніше 2033 року. На будівництво цієї суперяхти потрібно не менше 8 років і 8 мільярдів доларів.

Фото: Плавуче місто Пангеос (lazzarinidesignstudio)