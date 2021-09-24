Гибель украинца в Польше: парня вернули домой в чужой одежде и с большим количеством грима

В польском городе Вроцлав при странных обстоятельствах умер украинец Дмитрий Никифоренко . 23-летнего парня забрали в вытрезвитель и сильно избили. В полиции рассказали, что он был пьян при задержании, дрался и его пришлось связать. После этого он посинел и перестал дышать. Родители погибшего рассказали новые детали шокирующей истории.

Как сообщил отец Дмитрия Никифоренко в интервью для издания " Факты ", тело сына через две недели смогли доставить домой. На лице было много грима и одет Дмитрий был в чужую одежду.

"Через две недели после гибели, Дмитрия наконец привезли домой из Польши в гробу, одетым в чужую одежду. На лице и руках тонны грима. Но нам — родителям, родным и близким — даже не позволили обнять и поцеловать сына в гробу во время прощания. Мол, ведется следствие, тела еще нельзя прикасаться. Процедура доставки тела домой стоила около четырех тысяч евро", - рассказал Сергей Никифоренко.

Собрать такую сумму сразу родственникам было не под силу. Часть денег они взяли из отложенных денег на свадьбу Дмитрия – она была назначена на ноябрь. Еще часть денег помогли собрать в немировском лицее, где Никифоренко учился.

Что известно о Дмитрии Никифоренко

Он младший сын в семье, с детства занимался спортом. Вместе с друзьями у них была команда по стрит воркауту (силовая гимнастика и виды на перекладине и брусьях). Ребята даже выступали на "Х-фактор". В Немирове Дмитрием гордились.

Вредных привычек у него не было. Он окончил строительный техникум после школы, потом – университет. Полтора года отслужил в Национальной гвардии Украины в Харькове. Работал сначала кассиром в супермаркете, потом подался на заработки в Польшу и работал там легально последние три года вместе со старшим братом. Алкоголь он не употреблял, строго придерживался дисциплины.

В Польше Дмитрий познакомился с девушкой из Полтавской области. Они начали встречаться, потом жить вместе и на ноябрь была запланирована свадьба. Осенью Дмитрий должен был получить карту побыту в Польше.

Что произошло с Дмитрием в Польше

В конце июля Дмитрий Никифоренко погиб в отделении полиции во Вроцлаве. По словам полицейских, они обнаружили его спящим в автобусе. Когда разбудили – парень начал вести себя агрессивно. В организме обнаружили 1,5 промилле алкоголя. Когда доставили в вытрезвитель – начал буянить и драться, кусаться. Якобы он ударил полицейских кулаком.

Его скрутили и связали ремнями. После этого парень начал синеть, перестал дышать и умер.

Невеста Дмитрий утверждает, что Дмитрий не пил алкоголь и занимался спортом. Она накануне трагедии поехала к родным в Украину, но с женихом была постоянно на связи. В тот вечер он согласился посидеть с коллегами после смены, но лишь потому, что это было новое место работы и он не хотел портить отношения. На встрече ребята устроили барбекю и немного выпили.

Связь с Димой прервалась после того, как он сообщил своей девушке, что едет домой отсыпаться. Это было около девяти вечера и голос у Димы был бодрый. Она утверждает, что Дима никогда не проявлял агрессию и не верит, что он мог броситься на полицейских.

Также были обнародованы записи с камер в полицейском участке. Видно, что парня бьют и душат, хотя он не проявляет сопротивления и агрессии.