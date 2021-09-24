Загибель українця в Польщі: хлопця повернули додому в чужому одязі і з великою кількістю гриму

У польському місті Вроцлав за дивних обставин помер українець Дмитро Никифоренко . 23-річного хлопця забрали у витверезник і сильно побили. У поліції розповіли, що він був п'яний при затриманні, бився і його довелося зв'язати. Після цього він посинів і перестав дихати. Батьки загиблого розповіли нові деталі шокуючої історії.

Як повідомив батько Дмитра Никифоренка в інтерв'ю для видання " Факти ", тіло сина через два тижні змогли доставити додому. На обличчі було багато гриму й одягнений Дмитро був в чужий одяг.

"Через два тижні після загибелі, Дмитра нарешті привезли додому з Польщі в труні, одягненим в чужий одяг. На обличчі та руках тонни гриму. Але нам - батькам, рідним і близьким — навіть не дозволили обійняти та поцілувати сина в труні під час прощання. Мовляв, ведеться слідство, тіла ще не можна торкатися. Процедура доставки тіла додому коштувала близько чотирьох тисяч євро", - розповів Сергій Никифоренко.

Зібрати таку суму відразу родичам було не під силу. Частину грошей вони взяли з відкладених грошей на весілля Дмитра – вона була призначена на листопад. Ще частину грошей допомогли зібрати в Немирівському ліцеї, де Никифоренко навчався.

Що відомо про Дмитра Никифоренко

Він молодший син в сім'ї, з дитинства займався спортом. Разом з друзями у них була команда зі стріт воркауту (силова гімнастика і види на перекладині та брусах). Хлопці навіть виступали на "Х-фактор". У Немирові Дмитром пишалися.

Шкідливих звичок у нього не було. Він закінчив будівельний технікум після школи, потім - університет. Півтора року відслужив у Національній гвардії України в Харкові. Працював спочатку касиром у супермаркеті, потім подався на заробітки до Польщі та працював там легально останні три роки разом зі старшим братом. Алкоголь він не вживав, суворо дотримувався дисципліни.

У Польщі Дмитро познайомився з дівчиною з Полтавської області. Вони почали зустрічатися, потім жити разом і на листопад було заплановане весілля. Восени Дмитро повинен був отримати карту побиту в Польщі.

Що сталося з Дмитром у Польщі

Наприкінці липня Дмитро Никифоренко загинув у відділенні поліції у Вроцлаві. За словами поліцейських, вони виявили його сплячим в автобусі. Коли розбудили - хлопець почав поводитися агресивно. В організмі виявили 1,5 проміле алкоголю. Коли доставили в витверезник - почав буянити та битися, кусатися. Нібито він вдарив поліцейських кулаком.

Його скрутили та зв'язали ременями. Після цього хлопець почав синіти, перестав дихати та помер.

Наречена Дмитро стверджує, що Дмитро не пив алкоголь і займався спортом. Вона напередодні трагедії поїхала до рідних в Україну, але з нареченим була постійно на зв'язку. Того вечора він погодився посидіти з колегами після зміни, але лише тому, що це було нове місце роботи й він не хотів псувати стосунки. На зустрічі хлопці влаштували барбекю і трохи випили.

Зв'язок з Дімою перервався після того, як він повідомив своїй дівчині, що їде додому відсипатися. Це було близько дев'ятої вечора і голос у Діми був бадьорий. Вона стверджує, що Діма ніколи не виявляв агресію і не вірить, що він міг кинутися на поліцейських.

Також були оприлюднені записи з камер в поліцейській дільниці. Видно, що хлопця б'ють і душать, хоча він не проявляє опору та агресії.