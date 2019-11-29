Гибель украинских альпинистов в Словакии: спасатели раскрыли детали трагедии (фото)

Украинские альпинисты погибли в Словакии (Фото: коллаж РБК-Украина)

Украинцев просят помочь семьям погибших скалолазов

Украинские альпинисты погибли в горах в Словакии при спуске в районе массива Ломницкий пик в Высоких Татрах. Трагедия произошла 28 ноября. 67-летний Владимир Михалко и 30-летняя Ирина Скрилева получили травмы, несовместимые с жизнью. В словацкой горно-спасательной службе на странице в Facebook рассказали подробности происшествия и опубликовали фото.

На линию экстренной помощи "18 300" поступило сообщение о падении двух украинских скалолазов из группы в 11 человек во второй половине дня.

На помощь отправились две группы профессиональных и добровольных спасателей пожарной бригады вместе с 14 спасателями. Они прошли по канатной дороге до Скалнате Плесо, а дальше - по земле.

Отмечается, что в районе была плохая видимость и шел снег, были сложные погодные условия.

Украинские альпинисты погибли в Словакии в Высоких Татрах (Фото: facebook.com/hzs.sk)

Первая спасательная группа обнаружила тела украинцев без признаков жизни.

Погибших на носилках доставили в Скалнате Плесо и оттуда в морг в Новом Смоковце, где передали сотрудниками полиции.

Украинские альпинисты погибли в Словакии в Высоких Татрах (Фото: facebook.com/hzs.sk)

Как рассказал заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, украинские альпинисты были найдены без документов, передает УНИАН.

Словацкие правоохранители провели идентификацию тел погибших.

Владимир Михалко (Фото: facebook.com/verticalclubkiev)

Михалко и Скрилева были опытными альпинистами (Владимир даже был инструктором). В клубе альпинизма и скалолазания "Вертикаль" опубликовали номера банковских карточек для желающих оказать семьям погибших материальную помощь.

Ирина Скрилева (Фото: facebook.com/verticalclubkiev)

"Просим поддержать родных Владимира Дмитриевича и Ирины Скрилевой.

Карточка его сына, Алексея Анохина: 5168 7453 0151 6131.

Карточка мамы Иры, Надежды Скрылевой: 5168742711167209.

Для тех кто хочет помочь в Европе - счет в евро жены Александра Кашеля (он живет в Попраде): Ivanova Oleksandra SK47 1111 0000 0012 5391 7006. С просьбой обозначать от кого и зачем..." - говорится в публикации.