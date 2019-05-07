ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Он хотел быть первым: новые детали о смерти украинского альпиниста на Эльбрусе

STYLERЖизнь    07.05.2019 - 22:17
Он хотел быть первым: новые детали о смерти украинского альпиниста на Эльбрусе
На Эльбрусе погиб украинский альпинист (Коллаж РБК-Украина)

Друзья рассказали подробности гибели украинского альпиниста

При покорении горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, Российская Федерация, погиб украинский альпинист из Полтавы Игорь Рудич. Он был бизнесменом и сыном главного врача Полтавской больницы Анатолия Рудича. Об этом рассказали в материале издания "Факты".

Как рассказали друзья Игоря Рудича, группа участников международного фестиваля отправилась с поляны Азау, на высоте 2400 метров, на пробег до станции "Мир", которая расположена на высоте 2450 метров. Рудич не дошел до финиша всего 100 метров.

Его друг, Евгений Плешанов, который готовился вместе с ним к соревнованиям и отказался от них из-за состояния здоровья, сообщил, что подняться наверх была мечта жизни Игоря Рудича.

"Это была мечта его жизни. Он хотел быть первым. Падал и поднимался. Сердце не выдержало. Если бы я был рядом, может, этого не случилось бы", - написал Плешанов.

Он хотел быть первым: новые детали о смерти украинского альпиниста на Эльбрусе

Игорь Рудич (facebook.com/alex.buyankin)

Друзья утверждают, что проблем со здоровьем у Игоря Рудича не было и он был опытным альпинистом, на счету которого не одна покоренная вершина. У него осталось двое несовершеннолетних детей – пятилетний сын и трехлетняя дочь, жена и отец.

"5 мая погиб мой друг Игорь Рудич восходя на гору Эльбрус. Предварительное заключение — сердечный приступ. Это восхождение было его мечтой. Он долго к этому готовился. До сих пор не могу поверить что это случилось", - написал его друг Александр Буянкин.

Он хотел быть первым: новые детали о смерти украинского альпиниста на Эльбрусе

Фото: instagram.com/e.pleshanov

Как рассказали в управлении СК по Кабардино-Балкарии, Игорь Рудич сам сообщил о том, что ему стало плохо, но помощи медиков он не дождался и скончался до прибытия спасателей.

На данный момент тело Игоря Рудича доставили в морг Нальчика. Оттуда его пообещали доставить в Москву, а уже потом – спецтранспортом в Полтаву. Родные Рудича сейчас ведут переговоры со страховой компанией, в которой альпинист был застрахован, но они отказываются оплачивать, так как не считают случай страховым.

Специалисты считают, что несмотря на свой опыт, Игорь Рудич оказался неготовым к восхождению физически, что и стало причиной его смерти. Вполне вероятно, что перед началом фестиваля он не прошел медосмотр.

Напомним, ранее мы писали о том, что трагически погиб известный диджей.

А также рассказывали о том, что очевидцы рассказали жуткие подробности о трагедии в Шереметьево.

Смерть молодой актрисы: названа шокирующая причина ее гибели Прикрывал товарищей: в зоне ООС погиб украинский военный
Новости Украины альпинистыгибель
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь