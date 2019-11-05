Гибель 14-летнего школьника в Прилуках: новые детали резонансного дела (видео)

Смерть 14-летнего школьника возмутила общественность в Прилуках Черниговской области. По официальной версии следствия, Денис Чаленко погиб от несчастного случая на железнодорожных путях. Но родители, а также многие жители города, уверены в том, что Дениса забили до смерти, а потом инсценировали гибель под поездом. Чего требует общественность, говорится в сюжете ТСН.

Люди продолжают митинговать под местным отделением полиции. Общественность уже добилась того, что начальника местной полиции отстранили, а дело передали в Главное следственное управление в Киев.

Во время протестов люди жгли шины и пытались взять штурмом местное отделение полиции. Общественность продолжает выражать недоверие новому руководству полиции Прилук. Людей успокаивают тем, что нужно дождаться результатов судмедэкспертизы.

Полиция одной из рабочих версий рассматривает убийство. Но родные Дениса говорят, что предыдущее руководство заверяло их в том же. Мама школьника намерена бороться до конца.

Гибель Дениса Чаленко в Прилуках (скрин видео: YouTube/ТСН)

"Мы будем подымать людей. Даст Бог, похороню сына. И мы будем бороться до конца", - говорит Светлана, мама Дениса, ведь по-прежнему дело открыто по статье ДТП.

Отец Дениса намерен обращаться в ГБР с целью открытия дела против замначальника следователя и эксперта, который первым осматривал место происшествия.

Тело Дениса передали на независимую экспертизу, которая все еще продолжается. Те, кто видел ребенка, в один голос твердят, что на нем множество следов избиения.

Дениса похоронят во вторник, 5 ноября.

Гибель Дениса Чаленко в Прилуках (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, Денис Чаленко вышел из дому на полчаса. Парня нашли на колеи в пяти километрах от дома. Полиция утверждала, что это несчастный случай, но родители знали, что сыну накануне угрожали и "забивали стрелки". Они начали собственное расследование и нашли в округе много следов крови, кровавый след от обуви, а также следы шин от авто.

У ребенка был пробит череп и надорвано ухо, кулаки сбиты, как после драки. А на локомотиве, который якобы сбил Дениса, кровавых следов нет, - парень лежал между рельсами. Родители подозревают, что к убийству причастны четыре подростка, двое из которых - дети столичных "шишек", работающих в судебной системе.