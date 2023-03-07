Герою слава! На честь українського безстрашного мученика-воїна запустили масштабний флешмоб

В Офісі президента України пообіцяли помститися за смерть військового, якого беззбройним розстріляли в полоні інтервенти. Уповноважений Верховної Ради з прав людини вже надіслав ролик міжнародним партнерам та колегам із різних країн світу.

Воїн ЗСУ з сигаретою спокійним голосом промовив останні слова "Слава Україні!", дивлячись прямо на окупантів за мить перед розстрілом (фото: скріншот з відео t.me)

Ім'я хороброго захисника України поки що залишається невідомим. Також не зрозуміло, коли саме було знято відео вбивства військовополоненого. Зараз у мережі активно намагаються ідентифікувати бійця ЗСУ на кадрах, і вже оголосили грошову винагороду за відомості...

У мережі просять допомогти дізнатися ім'я героя (фото: скріншот facebook.com/MasiNayyem)

... при цьому журналіст Юрій Бутусов у Facebook зазначає, що озвучені припущення про те, що це міг бути боєць 72-го ОМБР ім. Чорних Запорожців із позивним Магніт - не відповідають дійсності...

Фото: скрін facebook.com/butusov.yuriy

...а народні депутати ініціювали звернення до глави держави щодо присвоєння бійцю звання Героя України (посмертно).

Автор зображення героя Petrenko (фото: facebook.com)

Автор зображення Roman Barabakh (фото: instagram.com/barabakhroman)

Тим часом у соцмережах громадяни України масово публікують пости на честь безстрашного воїна, діляться скріншотами з його зображенням та картинками і доповнюють повідомлення фразою "Герою Слава!" - ніби як відповідь на останні слова бійця, сказані спокійним голосом у спис окупантам.

Такі публікації в інтернеті залишають українські артисти та політики, волонтери та письменники, представники міністерств та голови місцевого самоврядування, медики, спортсмени та військові...

фото: скріншот facebook.com

На думку Мирослава Гая, це відео матиме "ефект вибуху", і його побачать у кожній країні світу.

"Можливо воно символізуватиме новий етап політичної реальності, бо його поява унеможливлює саму навіть спробу нав'язати дискусію про припинення вогню чи перемир'я, про яке так часто говорять лобісти Кремля на Заході", - написав він у Facebook.

Фото: скрін facebook.com/myroslavhai

Так, уже надвечір понеділка хештег #Glory_to_Ukraine потрапив у світові тренди Twitter.

Фото: скрін twitter.com

Також багато хто цитує фразу Степана Бандери: "І настане час, коли один скаже: "Слава Україні!", і мільйони відповідатимуть: "Героям Слава!" Слова провідника ОУН також були проілюстровані зображенням сміливого воїна ЗСУ з кадру цього відео.

Фото: скрін facebook.com

Автор зображення neivanmade (фото: instagram.com)

Хороброго військового ЗСУ, чиї останні слова перед стратою були "Слава Україні", зображують на картинках у мережі (фото: instagram.com)

Воїн ЗСУ, якого на камеру розстріляли російські загарбники після слів "Слава Україні!" (фото: скріншот з відео t.me)

Автор зображення @Нікіта Тітов