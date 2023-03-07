Герою слава! В честь украинского бесстрашного мученика-воина запустили масштабный флешмоб

В Офисе президента Украины пообещали отомстить за смерть военного, которого безоружным в плену расстреляли интервенты. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека уже отправил ролик международным партнерам и коллегам из разных стран мира.

Воин ВСУ с сигаретой спокойным голосом произнес последние слова "Слава Украине!", смотря прямо на оккупантов за мгновение перед расстрелом (фото: скриншот с видео t.me)

Имя храброго защитника Украины пока остается неизвестным. Также не ясно, когда именно было снято видео убийства военнопленного. Сейчас в сети активно пытаются идентифицировать бойца ВСУ на кадрах, и уже объявили денежное вознаграждение за сведения...

В сети просят помочь узнать имя героя (фото: скриншот facebook.com/MasiNayyem)

... при этом журналист Юрий Бутусов в Facebook отмечает, что озвученные предположения о том, что это мог быть боец 72-й ОМБР им. Черных Запорожцев с позывным Магнит - не отвечают действительности...

Фото: скрин facebook.com/butusov.yuriy

...а народные депутаты инициировали обращение к главе государства о присвоении бойцу звания Героя Украины (посмертно).

Автор изображения героя Petrenko (фото: facebook.com)

Автор изображения Roman Barabakh (фото: instagram.com/barabakhroman)

Тем временем в соцсетях граждане Украины массово публикуют посты в честь бесстрашного воина, делятся скриншотами с его изображением и картинками, и дополняют сообщения фразой "Герою Слава!" - словно как ответ на последние слова бойца, сказанные спокойным голосом в пику оккупантам.

Такие публикации в интернете оставляют украинские артисты и политики, волонтеры и писатели, представители министерств и главы местного самоуправления, медики, спортсмены и военные...

фото: скриншот facebook.com

По мнению Мирослава Гая, данное видео будет иметь "эффект взрыва", и его увидят в каждой стране мира.

"Возможно оно будет символизировать новый этап политической реальности, потому что его появление делает невозможным саму даже попытку навязать дискуссию о прекращении огня или перемирия, о котором так часто говорят лоббисты Кремля на Западе", - написал он в Facebook.

Фото: скрин facebook.com/myroslavhai

Так, уже под вечер понедельника хештег #Glory_to_Ukraine попал в мировые тренды Twitter.

Фото: скрин twitter.com

Также многие цитируют фразу Степана Бандеры: "И придет время, когда один скажет: "Слава Украине!" И миллионы будут отвечать: "Героям Слава!" Слова проводника ОУН также были проиллюстрированы изображением смелого воина ВСУ из кадра с этого видео.

Фото: скрин facebook.com

Автор изображения neivanmade (фото: instagram.com)

Храброго военного ВСУ, чьи последние слова перед казнью были "Слава Украине", изображают на картинках в сети (фото: instagram.com)

Воин ВСУ, которого на камеру расстреляли российские захватчики после слов "Слава Украине!" (фото: скриншот с видео t.me)

Автор изображения @Нікіта Тітов