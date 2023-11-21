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Героїня України Руслана Данилкіна стала обличчям кампейну для українського бренду

Руслана Данилкіна стала обличчям колекції українського бренду (фото: instagram.com/rusya_danilkina)
Автор: Юлія Любченко

Руслана Данилкіна - досить відома українська героїня, яка має свою сильну історію виживання, стала обличчям нової колекції українського бренду.

Про те, як Руслана уособлює сенс кампейну, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку Ельвіри Гасанової бренду та власниці франшизи Марії Гусак в Instagram.

Руслана Данилкіна стала обличчям кампейну українського бренду 

Історію Руслани Незламної, як вона сама себе називає, знає вся країна, оскільки вона сповнена мужності, сили, відваги та жаги до життя. А це дуже важливо, оскільки мати такі якості після важкого поранення - це справжній героїзм. 

Данилкіна ніколи не скаржилась на те, як їй важко і навіть з імплантом замість ноги. Саме тому бренд одягу Gasanova вирішив зробити колаборацію з дівчиною, аби показати, якими сильними і квітучими ми маємо бути попри всі складнощі. 

За основу колекції взято величного дракона - це обраний символом сили та тріумфу волі українців. Дракон у колекції бренду виходить за межі звичного вигляду та естетики, він демонструє глибокий символ для України та показує нашу постійну боротьбу й остаточну перемогу.

Руся Незламна стала обличчям колекції українського бренду (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

"Мене звати Руся, відома, як Незламна Руся, сьогодні ми в Києві на зйомці різдвяного дропу Gasanova. Цей бренд про особливі речі, а все особливе набуло для нас іншого сенсу", - каже на відео сама дівчина військова. 

Отже, цей проект має великий сенс і для самої Руслани, яка втілює силу та відвагу, а також перемогу. І не лише всієї України, а й особисту перемогу над своїми страхами та травмою. 

Сама ж колекція поділяється на дві частини: повсякденну та вечірню. У повсякденну лінійку увійшли сорочки, футболки та худі, прикрашені особливим зображенням дракону, розробленого для логотипу бренду.

А ось вечірня частина колекції увібрала в себе сукні, корсети та жакети, розшиті камінням і блискучими елементами, що можна обрати для новорічного вечора або ж вечірки.

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