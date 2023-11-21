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Героиня Украины Руслана Данилкина стала лицом кампейна для украинского бренда

Руслана Данилкина стала лицом коллекции украинского бренда (фото: instagram.com/rusya_danilkina)
Автор: Юлия Любченко

Руслана Данилкина - довольно известная украинская героиня, имеющая свою сильную историю выживания, стала лицом новой коллекции украинского бренда.

О том, как Руслана олицетворяет смысл кампейна, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на официальную Instagram-страницу Эльвиры Гасановой бренда и владелицы франшизы Марии Гусак в Instagram.

Руслана Данилкина стала лицом кампейна украинского бренда

Историю Русланы Незламної, как она сама себя называет, знает вся страна, поскольку она полна мужества, силы, отваги и жажды жизни. А это очень важно, поскольку иметь такие качества после тяжелого ранения - это настоящий героизм.

Данилкина никогда не жаловалась на то, как ей тяжело и даже с имплантом вместо ноги. Именно поэтому бренд одежды Gasanova решил сделать коллаборацию с девушкой, чтобы показать, какими сильными и цветущими мы должны быть вопреки всем сложностям.

За основу коллекции взят величественный дракон - это избранный символом силы и триумфа воли украинцев. Дракон в коллекции бренда выходит за рамки привычного вида и эстетики, он демонстрирует глубокий символ для Украины и показывает нашу постоянную борьбу и окончательную победу.

Руся Незламна стала лицом коллекции украинского бренда (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

"Меня зовут Руся, известная, как Незламна Руся, сегодня мы в Киеве на съемке рождественской дропа Gasanova. Этот бренд об особых вещах, а все особенное приобрело для нас иной смысл", - говорит на видео сама девушка военная.

Следовательно, этот проект имеет большой смысл и для самой Русланы, олицетворяющей силу и отвагу, а также победу. И не только всей Украины, но и личную победу над страхами и травмой.

Сама же коллекция делится на две части: повседневную и вечернюю. В повседневную линейку вошли рубашки, футболки и худи, украшенные особым изображением дракона, который создан для логотипа бренда.

А вот вечерняя часть коллекции вмещает в себя платья, корсеты и жакеты, расшитые камнями и блестящими элементами, что можно выбрать для новогоднего вечера или вечеринки.

Скриншоты

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