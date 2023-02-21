Герої музею "Голоси мирних" беруть участь у народному у суді над Путіним у Гаазі

Так, народний суд є символічним кроком, адже поки не створено міжнародного трибуналу, який має юридичні повноваження для переслідування Путіна та інших російських лідерів. Під час слухань прокурори надають докази того, що президент росії скоїв злочин агресії, розв’язавши вбивчу та руйнівну війну в Україні.

Суд є ініціативою правозахисної групи Cinema for Peace, Українського центру громадянських свобод і Бена Ференца, 102-річного юриста, останнього прокурора у Нюрнберзькому процесі над вищими нацистськими лідерами після Другої світової війни, який живе сьогодні.

Колегія з трьох суддів має винести вердикт у річницю повномасштабного вторгнення росії. Організатори запрошували Путіна, але відповіді не отримали.

Першим свідком стала українська журналістка Анжела Слободян, яка розповіла, що була в місті Херсоні, коли російські війська почали "розстрілювати все, що рухається".

Участь у суді взяв Володимир Ободзинський з Житомирської області. Через російське бомбардування чоловік втратив три покоління родини - дружину, дочку, сина-підлітка та однорічних онуків-близнюків.

Третім свідком став Олег Москаленко з Київщини. Він потрапив у російський полон, де його били і катували, а потім у наручниках кинули замерзати до смерті. Чоловік втратив кілька пальців і частину стопи.

Нагадаємо, музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова - масштабний архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею налічує вже понад 60 000 історій.