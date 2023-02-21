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Герои музея "Голоса мирных" принимают участие в народном суде над Путиным в Гааге

Герои музея "Голоса мирных" принимают участие в народном суде над Путиным в Гааге (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В городе Гаага в Нидерландах продолжается народный суд, который символически судит президента России Владимира Путина за преступления агрессии из-за его вторжения в Украину. В неформальном суде принимают участие трое украинцев, чьи истории о пережитом во время войны вошли в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Так, народный суд является символическим шагом, ведь пока не создан международный трибунал, который имеет юридические полномочия для преследования Путина и других российских лидеров. Во время слушаний прокуроры дают доказательства того, что президент России совершил преступление агрессии, развязав убийственную и разрушительную войну в Украине.

Суд является инициативой правозащитной группы Cinema for Peace, Украинского центра гражданских свобод и Бена Ференца, 102-летнего юриста, последнего прокурора в Нюрнбергском процессе над высшими нацистскими лидерами после Второй мировой войны, живущего сегодня.

Коллегия из трех судей должна вынести вердикт в годовщину полномасштабного вторжения России. Организаторы приглашали Путина, но ответа не получили.

Первым свидетелем стала украинская журналистка Анжела Слободян, которая рассказала, что была в Херсоне, когда российские войска начали "расстреливать все, что движется".

Участие в суде принял Владимир Ободзинский из Житомирской области. Из-за российской бомбардировки мужчина потерял три поколения семьи - жену, дочь, сына-подростка и годовалых внуков-близнецов.

Третьим свидетелем стал Олег Москаленко из Киевской области. Он попал в плен, где его избивали и пытали, а затем в наручниках бросили замерзать до смерти. Человек потерял несколько пальцев и часть стопы.

Напомним, музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова - масштабный архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 60 000 историй.

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Гаага