"Герої не з металу". У ЗСУ показали зворушливе відео про єдність українців в боротьбі

Генеральний штаб Збройних сил України в День Соборності показав відеоролик про вражаючу стійкість українців, які, попри втому, продовжують боротися з агресором – кожен на своєму місці, але всі разом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Сьогодні ми єдиним народом виборюємо свою свободу. Збройні Сили України, волонтери, медики, рятувальники та багато інших. Герої не з металу. Кожен та кожна. Мільйони… Разом продовжуємо боротьбу. Разом переможемо!", - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Ініціатор та координатор проєкту, радник зі стратегічних комунікацій Командування обʼєднаних Сил Олена Шевцова, відзначила, що стійкість українців вражає весь світ.

"Вже майже три роки ми витримуємо неймовірний тиск війни. Але ми залишаємося людьми – здатними любити, жертвувати, втрачати, творити нове життя і знаходити сили йти далі навіть у найважчі моменти. Це ролик про кожного та кожну, в тилу та на фронті, хто бореться за Свободу. Разом. Єдині. Продовжуємо боротьбу", - підкреслила Олена Шевцова.

Режисером відеоролику виступив Олексій Сай, автор відомої інсталяції "I’m fine", яка представляла Україну на минулорічному фестивалі незалежного мистецтва Burning Man у США.

Авторами проєкту виступили на волонтерських засадах компанія "K&K Group" (СЕО Гнат Коробко та Олександр Копил, PR-директор Віталій Варбанець) та компанія "BelkaStrelkа" (СЕО Юрій Білий, креативний директор Олександр Коптєв). Продакшн здійснила компанія "FILM.UA Group" (консультант-продюсер - військовослужбовець Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького Олександр Веремієнко).

У створенні ролику також брали участь боєць батальйону "Свобода" НГУ Володимир Ращук (голос за кадром), представники Медичного батальйону "Госпітальєри", ГО "Привиди України", БО "Фонд Суспільної Допомоги", Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України та інші.