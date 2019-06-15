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Герой возвращается домой навсегда: на фронте умер украинский воин

STYLERВойна    15.06.2019 - 19:15
Герой возвращается домой навсегда: на фронте умер украинский воин
Фото: коллаж РБК-Украина

На Донбассе на передовой скончался 47-летний военный

На Донбассе умер военный ВСУ Иван Сиренко. У 47-летнего бойца в районе проведения ООС остановилось сердце, и реанимировать его не удалось. Об этом сообщила волонтер Виктория Микитюк на своей странице в Facebook.

Тело воина было обнаружено утром, когда побратимы не дождались Ивана - он должен был заступить в наряд. 

Сиренко похоронят 16 июня в селе Немия Могилев-Подольского района Винницкой области. 

Отмечается, что младший брат Ивана Андрей в первых дней российско-украинской войны отправился на фронт добровольцем. После его демобилизации, через 3 недели, и старший пошел на передовую в рядах ВСУ. Сначала служил в Миргороде, в военной части А0732, а затем - в Донецкой области.

Братья в 2018-м похоронили мать. Их отец давно не проживал с семьей. 

"Герой возвращается навсегда домой", - написала Микитюк и призвала помолиться о нем и "просто поблагодарить".

Герой возвращается домой навсегда: на фронте умер украинский воин

Воина похоронят в родном селе под Винницей (фото: facebook.com/viktoria.mykytuk)

В комментариях к сообщанию пользователи сети высказывают соболезнования в связи со смертью воина.

  • Вечная память! Очень грустно!
  • Сегодня ночью мы его встречаем. Герои не умирают.
  • Герою нашему вечная наша память и благодарность! Душат слезы, когда уходят лучшие из нас.
  • Помним и молимся за его душу! Печально, что теряем лучших!

Герой возвращается домой навсегда: на фронте умер украинский воин

Герой возвращается домой навсегда: на фронте умер украинский воин

Герой возвращается домой навсегда: на фронте умер украинский воин

Скрин комментариев: facebook.com/viktoria.mykytuk

Как сообщалось ранее, 13 июня на Донбассе погиб 24-летний украинский воин Виталий Малозовенко. Боец был командиром беспилотных авиационных комплексов разведывательного взвода 34 батальона 57 бригады военной части А-4395, под Донецком получил фатальное минно-взрывное ранение при выполнении боевого задания. 

Также мы писали о том, что в ночь на 7 июня в зоне ООС на Донбассе в результате артиллерийского обстрела позиций спецподразделения "Азов" вблизи населенного пункта Новолуганское на Светлодарской дуге погибли два бойца -  28-летний Дмитрий Пругло с позывным "Круглый" и 23-летний Максим Олексюк с позывным "Максон"

Напомним, 3 июня на Донбассе погиб военный ВСУ, старший сержант отдельной десантно-штурмовой бригады, Вадим Владимирович Забава.

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