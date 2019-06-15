Герой повертається додому назавжди: на фронті помер український воїн

На Донбасі на передовій помер 47-річний військовий
На Донбасі помер військовий ЗСУ Іван Сіренко. У 47-річного бійця в районі проведення ООС зупинилося серце, і реанімувати його не вдалося. Про це повідомила волонтерка Вікторія Микитюк на своїй сторінці в Facebook.
Тіло воїна було виявлено вранці, коли побратими не дочекалися Івана - він мав заступити в наряд.
Сіренка поховають 16 червня в селі Немія Могилів-Подільського району Вінницької області.
Зазначається, що молодший брат Івана Андрій перших днів російсько-української війни пішов на фронт добровольцем. Після демобілізації, через 3 тижні, і старший пішов на передову в лавах ЗСУ. Спочатку служив у Миргороді, у військовій частині А0732, а потім - в Донецькій області.
Брати в 2018-му поховали матір. Їх батько давно не проживав із сім'єю.
"Герой повертається назавжди додому", - написала Микитюк і закликала помолитися про нього і "просто подякувати".
Воїна поховають в рідному селі під Вінницею (фото: facebook.com/viktoria.mykytuk)
У коментарях до повідомлення користувачі мережі висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю воїна.
Скрін коментарів: facebook.com/viktoria.mykytuk
Як повідомлялося раніше, 13 червня на Донбасі загинув 24-річний український воїн Віталій Малозовенко. Боєць був командиром безпілотних авіаційних комплексів розвідувального взводу 34 батальйону 57 бригади військової частини А-4395, під Донецьком отримав фатальне мінно-вибухового поранення при виконанні бойового завдання.
Також ми писали про те, що в ніч проти 7 червня в зоні ООС на Донбасі в результаті артилерійського обстрілу позицій спецпідрозділу "Азов" поблизу населеного пункту Новолуганське на Світлодарській дузі загинули два бійця - 28-річний Дмитро Пругло з позивним "Круглий" і 23-річний Максим Олексюк з позивним "Максон".
Нагадаємо, 3 червня на Донбасі загинув військовий ЗСУ, старший сержант окремої десантно-штурмової бригади, Вадим Володимирович Забава.