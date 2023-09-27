UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Герой України пояснив, чому військові так люблять Залужного: "Він не паркетний"

Фото: Чому Валерія Залужного люблять військові (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного дуже люблять українські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю героя України Леоніда Ходи "Суспільному Чернігів".

Чому Залужного люблять військові

За словами героя, "як можна не любити Залужного".

"Ну а як його можна не любити? Він така фігура у військах, він фігура у війську. він не паркетний. Він щирий. Я не помічав, щоб його слова розходилися з ділом і, щоб він комусь брехав", - сказав військовий.

За словами полковника, солдати люблять очільника ЗСУ, бо він не розмежовує їх.

"Він або каже так, або промовчить. Це генерал, за яким можна стояти, як за камяною стіною", - відповів Леонід.

Також він зазначив, що "паркетних" генералів в Україні меншає, і зараз все дуже змінюється.

"Все змінюється, але військова машина це великий механізм", - резюмував він.

 

Також полковник ЗСУ дав пораду "бійцям економічного фронту".

Раніше ми розповідали, що не так із військовим аналітиком Левієвим, який популярний в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерій ЗалужнийЗбройні сили України