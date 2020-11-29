Герой чемпионата мира по футболу скончался от редкой болезни

Папа Буба Диоп (фото: twitter.com/FulhamFC)

Легендарный футболист умер от редкой болезни

Бывшая звезда английских футбольных клубов "Портсмута", "Вест Хэма" и "Фулхэма" Папа Буба Диоп скончался в возрасте 42 лет после борьбы с редкой болезнью Шарко - Мари - Тута (ШМТ), которую также называют наследственной моторно-сенсорной нейропатией.

О смерти сенегальского футболиста, который помог свой сборной обыграть Францию в 2002 году, сообщило издание Mirror.

При болезни ШМТ больные страдают от слабости и атрофии мышц дистальных отделов конечностей, деформации стоп и кистей. Также у больных снижаются сухожильные рефлексы, изменяется походка, и происходит потеря чувствительности в конечностях.

Папа Буба Диоп (фото: twitter.com/WestHam)

Диоп стал национальным героем, когда забил гол, в результате которого Сенегал обыграл Францию 1:0 в их первом матче чемпионата мира 2002 года.

Франция-Сенегал 2002 (видео: YouTube)

Впервые сенегальский полузащитник пришел в английский футбол, когда перешел в "Фулхэм" из "Линза" в 2004 году, получив прозвище "Гардероб" на футбольном стадионе в Лондоне "Крейвен Коттедж".

Он перешел в "Портсмут" в 2007 году, а после греческого клуба "АЕК" вернулся в английский футбол, присоединившись к "Вест Хэму" в 2011 году. Тогда он помог лондонскому клубу вернуться в Премьер-лигу.

После одного сезона с "Вест Хэмом" он присоединился к "Бирмингем Сити", прежде чем закончил свою карьеру в январе 2013 года.

Диоп выиграл 63 матча за сборную Сенегала, забив 11 голов, в том числе свой исторический мяч на чемпионате мира 2002 года.

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