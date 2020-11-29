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Герой чемпіонату світу з футболу помер від рідкісної хвороби

Неділя 29 листопада 2020 22:22
Герой чемпіонату світу з футболу помер від рідкісної хвороби
Папа Буба Діоп (фото: twitter.com/FulhamFC)
Автор: Роман Мирончук

Легендарний футболіст помер від рідкісної хвороби

Колишня зірка англійських футбольних клубів "Портсмута", "Вест Хема" і "Фулхема" Папа Буба Діоп помер у віці 42 років після боротьби з рідкісною хворобою Шарко - Марі - Тута (ШМТ), яку також називають спадковою моторно-сенсорною нейропатією.

Про смерть сенегальського футболіста, який допоміг своїй збірній обіграти Францію у 2002 році, повідомило видання Mirror.

При хворобі ШМТ хворі страждають від слабкості та атрофії м'язів дистальних відділів кінцівок, деформації стоп і кистей. Також у хворих знижуються сухожильні рефлекси, змінюється хода, і відбувається втрата чутливості в кінцівках.

Герой чемпіонату світу з футболу помер від рідкісної хвороби

Папа Буба Діоп (фото: twitter.com/WestHam)

Діоп став національним героєм, коли забив гол, в результаті якого Сенегал обіграв Францію 1:0 на їх першому матчі чемпіонату світу 2002 року.

Франція-Сенегал 2002 (відео: YouTube)

Вперше сенегальський півзахисник прийшов в англійський футбол, коли перейшов в "Фулхем" з "Лінза" у 2004 році, отримавши прізвисько "Гардероб" на футбольному стадіоні в Лондоні "Крейвен Котедж".

Він перейшов в "Портсмут" у 2007 році, а після грецького клубу АЕК" повернувся в англійський футбол, приєднавшись до "Вест Хему" у 2011 році. Тоді він допоміг лондонському клубу повернутися в Прем'єр-лігу.

Після одного сезону з "Вест Хемом" він приєднався до "Бірмінгем Сіті", перш ніж закінчив свою кар'єру в січні 2013 року.

Діоп виграв 63 матчі за збірну Сенегалу, забивши 11 голів, в тому числі свій історичний м'яч на чемпіонаті світу 2002 року.

Нагадаємо, 25 листопада помер легендарний нападник збірної Аргентини і чемпіон світу 1986 року Дієго Марадона.

Раніше помер 27-річний український легкоатлет Микола Багач.

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