Герой "Азовсталі" Діанов передав ще 1,7 млн гривень побратимам на біонічні протези

Морський піхотинець і захисник "Азовсталі" Михайло Діанов продовжує переадресовувати грошову допомогу, яку раніше люди зібрали для нього. Ще 1 700 000 грн він передав проекту "Протези для незламних" на закупку якісних біонічних протезів для ветеранів.

"Понад 8 місяців як я живу, користуючись однією рукою. До багатьох обмежень я звик. Певний час я думав, що так вже буде завжди і ця думка дуже важка. Бо завжди так не має бути. Ні в мене, ні в інших хлопців, у яких ситуація ще тяжча. Я шукав варіанти, як переадресувати частину вашої допомоги сами тим, хто як і я потребує повернення можливості обіймати рідних обома руками, а також ходити, можливо й тримати зброю. Це дуже важливий для мене напрямок, і я знайшов тих, хто вже допоміг багатьом ветеранам", - написав Діанов.

Раніше на тижні він передав ще 3 млн грн дітям загиблих героїв "Азовсталі".

Нагадаємо, що українці зібрали мільйони гривень допомоги Діанову. Однак, всі витрати на лікування азовстальця взяв на себе футбольний клуб "Шахтар". Тому зібрані пожертвування Діанов вирішив віддавати своїм побратимам і їх дітям