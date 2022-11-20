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Герой "Азовстали" Дианов передал еще 1,7 млн гривен побратимам на бионические протезы

Фото: герой "Азовстали" Дианов передал еще 1,7 млн гривен Побратимам на бионические протезы (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Морской пехотинец и защитник "Азовстали" Михаил Дианов продолжает переадресовывать денежную помощь, которую люди раньше собрали для него. Еще 1 700 000 грн он передал проекту "Протезы для несгибаемых" на закупку качественных бионических протезов для ветеранов.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Более 8 месяцев как я живу, пользуясь одной рукой. Ко многим ограничениям я привык. Некоторое время я думал, что так уж будет всегда и это мнение очень тяжелое. Потому что всегда так не должно быть. Ни у меня, ни у других ребят, Я искал варианты, как переадресовать часть вашей помощи сами тем, кто, как и я, нуждается в возвращении возможности обнимать родных обеими руками, а также ходить, возможно и держать оружие, это очень важное для меня направление, и я нашел тех. , кто уже помог многим ветеранам", - написал Дианов.

Ранее на неделе он передал еще 3 млн. грн. детям погибших героев "Азовстали".

Напомним, что украинцы собрали миллионы гривен помощи Дианову. Однако все расходы на лечение азовстальца взял на себя футбольный клуб "Шахтер". Поэтому собранные пожертвования Дианов решил отдавать своим собратьям и их детям.

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Азовсталь