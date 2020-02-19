Герои не умирают: после тяжелой болезни скончался основатель Госпиталя Майдана

Умер волонтер и медик (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Зиновий Допилка долгое время страдал от рака

Известный волонтер и военный врач Зиновий Допилка умер 19 февраля после продолжительной тяжелой болезни. Один из основателей "Госпиталя Майдана" долгое время страдал от рака - у него была опухоль мозга.

Про кончину медика сообщила руководитель юридического департамента в центре "Госпиталь Майдана" Светлана Андрейчук.

"Вот и в нашем полку стало меньше. Сегодня перестало биться сердце нашего волонтера, военного врача, друга, просто хорошего человека", - говорится в ее публикации в Facebook.

Похороны Допилки состоятся 20 февраля в Трускавце под Львовом. Церемонию прощания проведут в церкви Святого Ильи в 14:00.

Зиновий Допилка (Фото: facebook.com/svetlana.andreychuk.9)

Также Андрейчук добавила, что коллектив госпиталя выражает соболезнования родным волонтера.

Еще весной 2018-го в Укране был объявлен сбор средств для помощи Зиновию из-за рака - на проведение операции и дальнейшей реабилитации требовалась крупная сумма.

"Допилка Зиновий Петрович. Спасибо за все, что ты успел сделать! Благодарю судьбу за личное знакомство. Тяжелая болезнь таки одолела. Но Герои не умирают!" - написала активистка Надежда Хмель на своей Facebook-странице.

Зиновий Допилка (Фото: facebook.com/hmelivna)

"Госпиталь Майдана" является общественной организацией, которая помогает эвакуировать раненых военных из зоны боевых действий на Донбассе. Также активисты оказывают медицинскую помощь гражданам, проживающим в "серой зоне".