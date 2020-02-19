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Герої не вмирають: після важкої хвороби помер засновник Шпиталю Майдану

STYLERПерсони    19.02.2020 - 22:45
Герої не вмирають: після важкої хвороби помер засновник Шпиталю Майдану
Помер волонтер і медик (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Зіновій Допілка довгий час страждав від раку

Відомий волонтер і військовий лікар Зиновій Допілка помер 19 лютого після тривалої важкої хвороби. Один із засновників "Шпиталю Майдану" довгий час страждав від раку - у нього була пухлина мозку.

Про кончину медика повідомила керівник юридичного департаменту в центрі "Шпиталю Майдану" Світлана Андрейчук.

"От і в нашому полку стало меньше. Сьогодні перестало битися серце нашого волонтера, військового лікаря, друга, просто хорошої людини", - йдеться в її публікації в Facebook.

Похорон Допілки відбудуться 20 лютого у Трускавці під Львовом. Церемонію прощання проведуть в церкві Святого Іллі о 14:00.

Зіновій Допілка (Фото: facebook.com/svetlana.andreychuk.9)

Також Андрейчук додала, що колектив госпіталю висловлює співчуття рідним волонтера.

Ще навесні 2018-го в Україні було оголошено збір коштів для допомоги Зіновію через рак - на проведення операції та подальшу реабілітацію була потрібна велика сума.

"Допілка Зіновій Петрович. Спасибі за все, що ти встиг зробити! Дякую долі за особисте знайомство. Важка хвороба таки здолала. Але Герої не вмирають!" - написала активістка Надія Хміль на своїй Facebook-сторінці.

Зіновій Допілка (Фото: facebook.com/hmelivna)

"Шпиталь Майдану" є громадською організацією, яка допомагає евакуювати поранених військових із зони бойових дій на Донбасі. Також активісти надають медичну допомогу громадянам, які проживають у "сірій зоні".

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