Фото Героев Украины, погибших во время освобождения Макарова: мы никогда не забудем их имена!

Сергей Васич родился в 1971 году в Батуми, в семье военнослужащих. С 2018 года был командиром танка 14-ой бригады. Исполнял боевые задания в зоне Операции Объединенных сил на востоке Украины, старший сержант ВСУ.

Фото: Сергей Васич

Олег Свинчук родился 12 сентября 1993 года в селе Бережцы на Волыни. Школу окончил в 2011 году, в 22 года пошел в ВСУ, прошел контрактную службу в 2015-2016 годах. С 2021 года – контрактник 14-ой бригады. Был самым младшим сыном в многодетной семье. Не женат, детей не было.

Фото: Олег Свинчук

Виталий Пархомук родился в поселке Заболотье на Волыни.

Фото: Виталий Пахомук

8 марта 2022 года три танковых экипажа 14-й отдельной механизированной бригады участвовали в бою за освобождение от российских оккупантов поселка Макаров Киевской области.

С первого выстрела танкистам под командованием Сергея Васича удалось подбить главную машину, остальные два танка поддержали огнем. Одна за другой вражеские машины вспыхивали от метких выстрелов.

Пехота начала разбегаться, впоследствии они обнаружили позицию наших танкистов, вызвали артиллерию. Маневрируя, наши танкисты уничтожали врага.

Танк старшего сержанта Васича вошел противнику во фланг и начал вести огонь осколочно-фугасными снарядами, выкуривая пехоту. Итого три украинских танковых экипажа в бою уничтожили шесть единиц вражеской техники и значительное количество живой силы врага.

Так, враг был отброшен и в конце концов во время контрнаступления украинские войска освободили от оккупантов важный населенный пункт Киевской области — поселок городского типа Макаров.

Однако вражеская противотанковая управляемая ракета попала в украинский танк Т-64БВ: сдетонировал боекомплект и сорвало башню. Экипаж в составе командира старшего сержанта Сергей Васича, солдата Олега Свинчука и старшего солдата Виталия Пархомука погиб в бою.

За личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и верность воинской присяге старшему сержанту Сергею Васичу, старшему солдату Виталию Пархомуку и солдату Олегу Свинчуку присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Посмертно.

Вечная память Героям Украины!