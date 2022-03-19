Фото Героїв України, які загинули під час звільнення Макарова: ми ніколи не забудемо їхні імена!

Сергій Васич народився в 1971 році в Батумі, в сім'ї військовослужбовців. З 2018 року був командиром танка 14-ої бригади. Виконував бойові завдання в зоні операції Об'єднаних сил на сході України, старший сержант ЗСУ.

Фото: Сергій Васич

Олег Свинчук народився 12 вересня 1993 року в селі Бережці на Волині. Школу закінчив у 2011 році, у 22 роки пішов у ЗСУ, пройшов контрактну службу у 2015-2016 роках. З 2021 року - контрактник 14-ої бригади. Був наймолодшим сином у багатодітній родині. Не одружений, дітей не було.

Фото: Олег Свинчук

Віталій Пархомук народився в селищі Заболоття на Волині.

Фото: Віталій Пахомук

8 березня 2022 року три танкові екіпажі 14-ї окремої механізованої бригади брали участь у бою за звільнення від російських окупантів селища Макарів Київської області.

З першого пострілу танкістам під командуванням Сергія Васича вдалося підбити головну машину, інші два танки підтримали вогнем. Одна за одною ворожі машини спалахували від влучних пострілів.

Піхота почала розбігатися, згодом вони виявили позицію наших танкістів, викликали артилерію. Маневруючи, наші танкісти знищували ворога.

Танк старшого сержанта Васича увійшов противнику у фланг і почав вести вогонь осколково-фугасними снарядами, викурюючи піхоту. Разом три українських танкових екіпажі в бою знищили шість одиниць ворожої техніки та значну кількість живої сили ворога.

Так, ворог був відкинутий і врешті - решт під час контрнаступу українські війська звільнили від окупантів важливий населений пункт Київської області — селище міського типу Макарів.

Однак ворожа протитанкова керована ракета потрапила в український танк Т-64БВ: здетонував боєкомплект і зірвало вежу. Екіпаж у складі командира старшого сержанта Сергій Васича, солдата Олега Свинчука та старшого солдата Віталія Пархомука загинув у бою.

За особисту мужність і героїзм, виявлені при захисті державного суверенітету і вірність військовій присязі старшому сержанту Сергію Васичу, старшому солдату Віталію Пархомуку і солдату Олегу Свінчуку надано звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка". Посмертно.

Вічна пам'ять Героям України!