Герміона, Добі чи Рон? Дізнайтеся, який ви персонаж із "Гаррі Поттера" за знаком Зодіаку

Овен

Ви точно були б Фредом або Джорджем Візлі. Ваш знак Зодіаку відрізняється хоробрістю та авантюризмом. А тому у світі Гаррі Поттера ви стали б одним із братів, які перевертають все з ніг на голову.

Телець

Ви б стали Роном Візлі. Тельців вважають надійними, стабільними, але трохи примхливими. І тому саме цей знак Зодіаку може перетворитися на рудоволосого друга Поттера.

Близнюки

А ви - Драко Мелфой. Багатогранність і навіть лицемірство, певною мірою ці слова описують саме Близнюків. У світі Поттера ви стали б лиходієм, який часто суперечить сам собі та не такий простий, яким здається спочатку.

Хто ти з Гаррі Поттера по гороскопу (колаж: РБК-Україна)

Рак

Вам підійшла б роль професор Ремуса Люпіна. Раки, як вчитель-перевертень, можуть приховувати своє справжнє обличчя і показувати його лише зрідка. І найчастіше вони можуть здивувати всіх.

Лев

Вас це може потішити, але саме ваш знак Зодіаку максимально підходить Гаррі Поттеру. До речі, його день народження саме випадає на період Левів - 31 липня. Сильні, сміливі та турботливі - ви точно змогли б стати героєм із добрим серцем.

Діва

А ви - Герміона Грейнджер. Вона неймовірна розумна, часом навіть зарозуміла, але дуже доброзичлива. Подруга Гаррі, день народження якої, згідно з книгами Джоан Ролінг, 19 вересня, чудово показує всі особливості Дів.

Хто Гаррі Поттер по гороскопу (фото: Getty Images)

Терези

У світі Поттера ви - Добі. Однак не поспішайте засмучуватися, адже цей персонаж дуже цікавий. Він відданий, розумний і готовий на сміливі вчинки заради тих, кого любить. До того ж Добі зрозуміє Терезів, які часто дуже люблять одяг та прикраси.

Скорпіон

Ви могли б стати професором Северусом Снейпом. Скорпіонам дуже складно знаходити спільну мову з оточуючими. Часом їм здається, що всі говорять різними мовами. Складний характер, але ніжне серце - саме цим ваш знак Зодіаку схожий на персонажа Снейпа.

Стрілець

Ви - професор Мінерва Макґонеґел. Мудрість, сила та бажання захистити всіх близьких від зла - цей персонаж демонстрував хоробрість та готовність боротися до останнього. І ви багато в чому схожі на Мінерву.

Який ти персонаж із Гаррі Поттера по гороскопу (фото: Getty Images)

Козоріг

У світі Поттера ви отримали роль професора і директора Хогвартсу - Альбуса Дамблдора. Козерогів нерідко називають найпрацьовитішими та найвірнішими, і це не просто так. Дамблдор віддав своє життя, прагнучи здолати зло, і його цінності вам близькі.

Водолій

Ви - Луна Лавгуд, яка вважається одним із найтаємничіших персонажів. Ця дівчинка дуже дивна, але вона смілива і не боялася говорити про свої емоції. Крім цього, Луна, як і Водолії, мудрий не за роками і відрізняється сильним прагненням до незалежності.

Риби

У світі Поттера ви стали б Невіллом Довгопупсом. Мрійники, такі як він, не завжди витають у хмарах. Вони готові взяти на себе велику відповідальність і проявити себе тоді, коли треба діяти швидко та рішуче.