Гермиона, Добби или Рон? Узнайте, какой вы персонаж из "Гарри Поттера" по знаку Зодиака

Овен

Вы точно были бы Фредом или Джорджем Уизли. Ваш знак Зодиака отличается храбростью и авантюризмом. А потому в мире Гарри Поттера вы бы стали одним из братьев, которые переворачивают все с ног на голову.

Телец

Вы бы стали Роном Уизли. Тельцов считают надежными, стабильными, но немного капризными. И потому именно этот знак Зодиака может перевоплотиться в рыжеволосого друга Поттера.

Близнецы

А вы - Драко Малфой. Многогранность и даже двуличие, в какой-то степени эти слова описывают именно Близнецов. В мире Поттера вы бы стали злодеем, который часто противоречит сам себе и не так прост, каким кажется поначалу.

Кто ты из Гарри Поттера по гороскопу (коллаж: РБК-Украина)

Рак

Вам бы подошла роль профессор Ремуса Люпина. Раки, словно учитель-оборотень, могут скрывать свое настоящее лицо и показывать его лишь изредка. И чаще всего они могут удивить всех.

Лев

Вам это может польстить, но именно ваш знак Зодиака максимально подходит Гарри Поттеру. К слову, его день рождения как раз выпадает на период Львов - 31 июля. Сильные, смелые и заботливые - вы точно смогли бы стать героем с добрым сердцем.

Дева

А вы - Гермиона Грейнджер. Она невероятна умна, порой даже заносчива, но очень дружелюбна. Подруга Гарри, день рождения которой, согласно книгам Джоан Ролинг, 19 сентября, отлично показывает все особенности Дев.

Кто Гарри Поттер по гороскопу (фото: Getty Images)

Весы

В мире Поттера вы - Добби. Однако не спешите расстраиваться, ведь этот персонаж очень интересен. Он предан, умен и готов на смелые поступки ради тех, кого любит. К тому же Добби поймет Весов, которые часто слишком любят одежду и украшения.

Скорпион

Вы могли бы стать профессором Северусом Снейпом. Скорпионам очень сложно находить общий язык с окружающими. Порой им кажется, что все говорят на разных языках. Сложный характер, но нежное сердце - именно этим ваш знак Зодиака схож с персонажем Снейпа.

Стрелец

Вы - профессор Минерва МакГонагалл. Мудрость, сила и желание защитить всех близких от зла - этот персонаж демонстрировал храбрость и готовность сражаться до последнего. И вы во многом похожи на Минерву.

Какой ты персонаж из Гарри Поттера по гороскопу (фото: Getty Images)

Козерог

В мире Поттера вы бы получили роль профессора и директора Хогвартса - Альбуса Дамблдора. Козерогов нередко называют самыми трудолюбивыми и самыми верными, и это не просто так. Дамблдор отдал свою жизнь, стремясь одолеть зло, и его ценности вам точно близки.

Водолей

Вы - Луна Лавгуд, которая считается одним из самых таинственных персонажей. Эта девочка весьма причудлива, но она смелая и не боялась говорить о своих эмоциях. Кроме этого, Луна, как и Водолеи, мудра не по годам и отличается сильным стремлением к независимости.

Рыбы

В мире Поттера вы бы стали Невиллом Долгопупсом. Мечтатели, такие как он, не всегда витают в облаках. Они готовы взять на себя большую ответственность и проявить себя тогда, когда нужно действовать быстро и решительно.