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В Германии россияне "маскируются" под украинцев, чтобы бесплатно ездить в транспорте

Россияне в Германии маскируются под украинцев (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Россияне в Германии стали прикидываться украинцами, чтобы получать льготы в транспорте.

Так, некоторые из них специально одевают украинскую обложку на паспорт, чтобы в транспорте ездить бесплатно.

О таких махинациях рассказали в сети.

"В Германии московиты надевают на свой паспорт обложку для украинских паспортов, чтобы бесплатно ездить по общественному транспорту.
Еще им такой маневр помогает - просто жить, потому что когда иностранцы видят украинскую символику, которая на обложках, их никто не травит. Россиянам нигде не рады!" - сказано в сообщении.

Скриншот

В комментариях к посту россиянки ей ответили, что смекалке граждан РФ уже никто не удивляется.

Как мы писали ранее, оккупанты уничтожают собственную технику, выдавая ее за "подбитую украинскую" для фотоотчета.

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Германия