RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Німеччині росіяни "маскуються" під українців, щоб безкоштовно їздити в транспорті

Росіяни в Німеччині маскуються під українців (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Росіяни в Німеччині стали прикидатися українцями, щоб отримувати пільги в транспорті.

Так, деякі з них спеціально одягають українську обкладинку на паспорт, щоб у транспорті їздити безкоштовно.

Про такі махінації розповіли в мережі.

"У Німеччині московити надягають на свій паспорт обкладинку для українських паспортів, щоб безкоштовно їздити по громадському транспорту.
Ще їм такий маневр допомагає - просто жити, бо коли іноземці бачать українську символіку, яка на обкладинках, їх ніхто не травить. Росіянам ніде не раді!"- сказано в повідомленні.

Скріншот

У коментарях до посту росіянки їй відповіли, що кмітливості громадян РФ вже ніхто не дивується.

Як ми писали раніше, окупанти знищують власну техніку, видаючи її за "підбиту українську" для фотозвіту.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия