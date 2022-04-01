В Германии россияне "маскируются" под украинцев, чтобы бесплатно ездить в транспорте
Россияне в Германии стали прикидываться украинцами, чтобы получать льготы в транспорте.
Так, некоторые из них специально одевают украинскую обложку на паспорт, чтобы в транспорте ездить бесплатно.
О таких махинациях рассказали в сети.
"В Германии московиты надевают на свой паспорт обложку для украинских паспортов, чтобы бесплатно ездить по общественному транспорту.
Еще им такой маневр помогает - просто жить, потому что когда иностранцы видят украинскую символику, которая на обложках, их никто не травит. Россиянам нигде не рады!" - сказано в сообщении.
Скриншот
В комментариях к посту россиянки ей ответили, что смекалке граждан РФ уже никто не удивляется.
Как мы писали ранее, оккупанты уничтожают собственную технику, выдавая ее за "подбитую украинскую" для фотоотчета.
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