У Німеччині росіяни "маскуються" під українців, щоб безкоштовно їздити в транспорті

Так, деякі з них спеціально одягають українську обкладинку на паспорт, щоб у транспорті їздити безкоштовно.

"У Німеччині московити надягають на свій паспорт обкладинку для українських паспортів, щоб безкоштовно їздити по громадському транспорту.

Ще їм такий маневр допомагає - просто жити, бо коли іноземці бачать українську символіку, яка на обкладинках, їх ніхто не травить. Росіянам ніде не раді!"- сказано в повідомленні.

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У коментарях до посту росіянки їй відповіли, що кмітливості громадян РФ вже ніхто не дивується.