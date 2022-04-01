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У Німеччині росіяни "маскуються" під українців, щоб безкоштовно їздити в транспорті

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Німеччина, П'ятниця 01 квітня 2022 13:00
У Німеччині росіяни "маскуються" під українців, щоб безкоштовно їздити в транспорті Росіяни в Німеччині маскуються під українців (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Росіяни в Німеччині стали прикидатися українцями, щоб отримувати пільги в транспорті.

Так, деякі з них спеціально одягають українську обкладинку на паспорт, щоб у транспорті їздити безкоштовно.

Про такі махінації розповіли в мережі.

"У Німеччині московити надягають на свій паспорт обкладинку для українських паспортів, щоб безкоштовно їздити по громадському транспорту.
Ще їм такий маневр допомагає - просто жити, бо коли іноземці бачать українську символіку, яка на обкладинках, їх ніхто не травить. Росіянам ніде не раді!"- сказано в повідомленні.

У Німеччині росіяни &quot;маскуються&quot; під українців, щоб безкоштовно їздити в транспортіСкріншот

У коментарях до посту росіянки їй відповіли, що кмітливості громадян РФ вже ніхто не дивується.

У Німеччині росіяни &quot;маскуються&quot; під українців, щоб безкоштовно їздити в транспорті

Як ми писали раніше, окупанти знищують власну техніку, видаючи її за "підбиту українську" для фотозвіту.

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