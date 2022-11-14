Герб РФ і буква "Z" на обкладинці: в Україні вийде неоднозначна книга

Чим унікальна книга

"У збірці "ЙБН БЛД РСН" вже понад 50 рефлексій від українців. Тут є відомі професійні письменники та поети, а є люди зовсім далекі від літератури - криміналіст, айтішниця, лікарка, фотограф, топовий ютубер, відома стендаперка та ще багато інших професій. І звісно - солдати ЗСУ", - пише Мартин у Facebook.

До видання ввійшли твори різних літературних форм - есе, оповідання, вірші, журналістські статті, маніфести. Авторами її вже стали знані письменники Євгенія Кузнєцова, Руслан Горовий, Дара Корній та стендаперка Настя Зухвала.

"Ця збірка буде не тим, що зазвичай очікується від літератури. Навіть редакторка, яка спершу мала намір над нею працювати, згодом відмовилася, прочитавши. Бо з першого погляду все ще і справді виглядає як гр**баний неструктурований хаос", - додає письменник.

Такі ж неоднозначні реакції виникли і у деяких користувачів Facebook. Зокрема не всі одразу змогли розпізнати у комбінації букв "ЙБН БЛД РСН" справжній посил автора. Проте більшість підписників Мартина Якуба охоче долучаються до формування книги й відправляють свої есе й вірші письменнику, щоб доповнити збірку.

Якуб планує видати цю книгу за власний кошт тиражем у 100 примірників, які згодом розіграє за донати на ЗСУ.

Друга версія обкладинки книги "ЙБН БЛД РСН" (Фото: facebook.com/yakubmartyn)

Перша версія обкладинки книги містила зображення російського гербу із літерою "Z", у другій версії - лише назва видання "ЙБН БЛД РСН". З яким варіантом обкладинки книга вийде у друк, поки невідомо.