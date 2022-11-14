Герб РФ и буква "Z" на обложке: в Украине выйдет неоднозначная книга

"В сборнике "ЙБН БЛД РСН" уже более 50 рефлексий от украинцев. Здесь известные профессиональные писатели и поэты, а есть люди совсем далекие от литературы - криминалист, айтишница, врач, фотограф, топовый ютубер, известная стендаперка и еще много других профессий. И конечно - солдаты ВСУ", - пишет Мартын в Facebook .

В издание вошли произведения разных литературных форм – эссе, рассказы, стихи, журналистские статьи, манифесты. Авторами ее уже стали известные писатели Евгения Кузнецова, Руслан Горовой, Дара Корний и стендаперка Настя Зухвала.

"Этот сборник будет не тем, что обычно ожидается от литературы. Даже редактор, сперва намеревавшийся над ним работать, впоследствии отказался, прочитав. Потому что с первого взгляда все еще и в самом деле выглядит как гр*баный неструктурированный хаос", - добавляет писатель.

Такие же неоднозначные реакции возникли и у некоторых пользователей Facebook. В частности, не все сразу смогли распознать в комбинации букв "ЙБН БЛД РСН" настоящий посыл автора. Однако большинство подписчиков Мартына Якуба охотно приобщаются к формированию книги и отправляют свои эссе и стихи писателю, чтобы дополнить сборник.

Якуб планирует издать эту книгу за свой счет тиражом в 100 экземпляров, которые впоследствии разыграет за донаты на ВСУ.

Вторая версия обложки книги "ЙБН БЛД РСН" (Фото: facebook.com/yakubmartyn)

Первая версия обложки книги содержала изображение русского герба с буквой "Z", во второй версии - только название издания "ЙБН БЛД РСН". С каким вариантом обложки книга выйдет в печать, пока неизвестно.