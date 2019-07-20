Геральт из Бодибилдии: тизер сериала "Ведьмак" взорвал сеть (видео)

Сериал "Ведьмак", премьера которого назначена на четвертый квартал 2019 года, стал самым ожидаемым сериалом после "Игры престолов". 19 июля мир увидел первый тизер фэнтези-сериала и за почти сутки он собрал уже более трех миллионов просмотров. Ролик опубликован компанией Netflix в YouTube, а его презентация состоялась во время международного фестиваля комиксов Comic-Con.

В тизере - все три главных героя сериала: ведьмак Геральт из Ривии, которого сыграл Генри Кавилл, чародейка Йеннифэр, которую играет Аня Чалотра, и принцесса Цири, роль которой досталась Фрейе Аллан.

Кроме того, в кадре появляются Мианна Беринг в образе чародейки Тиссаи де Врие, Адам Леви, исполняющий роль друида Мышовура, Ройс Пирресон, играющий чародея Истредда, Анна Шаффер в образе чародейки Трисс Меригольд и Джоди Мэй в роли королевы Калантэ. Также зрители могут узнать, как будут выглядеть некоторые локации: академия магии на острове Таннед, лес Брокилон и королевский дворец Цинтры.

Сериал Ведьмак - реакция сети на первый тизер (видео: youtube.com/Netflix)

Ролик вызвал у пользователей соцсетей неоднозначную реакцию. По соотношению лайков и дизлайков видео (126 тысяч против 10 тысяч) можно судить, что тизер людям скорее понравился. В соцсетях также немало положительных отзывов о промо — люди оценили впечатляющие визуальные эффекты, внешность и игру Йеннифер, а также привлекательного и довольно-таки накачанного Геральта. Следует напомнить, что ранее создатели сериала хотели взять на роль Цири афроамериканку, что породило в сети массу неоднозначных отзывов.

Под роликом собрались фанаты, чтобы обсудить реализацию заветного мира фэнтези из книг Анджея Сапковского:

Геральт пошел в спортзал вместо Каэр Морхена.

Netflix: Сколько протеина тебе нужно? Кавилл: Да.

Ну, спасибо хоть и на том, что Геральт - белый мужчина.

Геральт из Бодибилдии.

Все ясно. Темнокожие дриады.

Ребята, давайте посмотрим правде в глаза. Это выглядит именно так, как сделал бы американец, отвечающий за славянский фольклор.

Я понимаю, почему не чувствую здесь ничего славянского, но... Йеннифэр...почему?

Хорошая адаптация книг для западной аудитории. Не столько для славян и восточных европейцев.

Никак вы, бл*дь, не научитесь. (c) Геральт из Ривии.

Кавилл упоролся что ли, зачем он продолжал качаться? Такой ведьмак лошадь под собой раздавит своими банками.

Доспехи у нильфгардцев и правда, как из утечек. Самая сильная армия во вселенной ведьмака в доспехах из жеванной резины, это ппц...

Я дико извиняюсь, а где бл*ть славянская атмосфера?!?!

Мы требуем Джигурду на роль Геральта!!!!!

Следует напомнить, что съемки долгожданной фэнтези-саги "Ведьмак" от Netflix стартовали в Будапеште 5 ноября 2018 года. Точная дата премьеры "Ведьмака", пока не сообщалась.

Напомним, что в программу литературы для украинских школьников внесут серию книг Анджея Сапковского "Ведьмак".

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