Гепатит С убивает медленно и незаметно: кто находится в группе риска

Кто находится в группе риска заражения гепатитом С (Фото: freepik.com)

Медики рассказали, как распознать гепатит С и кто чаще всего подвержен этому заболеванию

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили ученые из США – Харви Олтер и Чарльз Райс, а также профессор из Канады Майкл Хоутон. Эти ученые доказали существование гепатита С и провели масштабное исследование об этом вирусе, его возникновения. Им удалось разработать эффективные методы диагностики и лечения этого заболевания, а также наладить системы проверки донорской крови, так как гепатит С передается именно через кровь.

Этот вирус поражает клетки печени человека и большинство заболевших даже не испытывают симптомов. Треть обычно быстро выздоравливает, но у некоторых пациентов возникает тяжелая форма гепатита С, пишет OBOZREVATEL.

К острой форме гепатита С предрасположено около 5% заболевших и у них может развиваться симптоматика схожая с желтухой (гепатитом А). Если иммунная система не справляется, то есть риск развития хронической формы, которая обычно не имеет симптомов, но с годами приводит к тяжелым поражениям организма, так как уничтожает клетки печени.

Кто входит в группу риска

Бывшие заключенные

Люди, которые употребляли инъекционные наркотики

Люди, которые делали переливание крови

Также повышает риск заражения:

Посещение сомнительных кабинетов стоматологии, салоны тату и пирсинга

Посещение маникюра или педикюра у мастеров, которые плохо обеззараживают инструменты

Беспорядочные половые связи и наличие много сексуальных партнеров

Лица, которые живут с партнером, у которого есть гепатит С

Дети, которые родились у матери с гепатитом С

Люди, которые находятся на терапии гемодиализа

Как определить инфицирование гепатитом С

Если есть подозрение на заражение или вы входите в группу риска, то можно обратиться к семейному врачу или купить экспресс-тест в аптеке и сделать его самостоятельно.

Можно ли вылечить гепатит С

С 2010 года в современной медицине есть специальные препараты, которые уничтожают вирус в клетках печени больного. Эффективность лечения составляет около 90%. У людей, которые обнаружили болезнь в запущенно состоянии, возможность полностью излечиться снижаться в разы. Лечение дорогостоящее и занимает от 2 до 5 месяцев и в Украине есть специальные государственные программы, которые помогают оплатить закупку противовирусных препаратов.

Повторное заражение гепатитом С

Медики отмечают, что гепатитом С можно заразиться повторно, так как иммунитет не вырабатывается. Нужно осторожно относиться к выбору мастера маникюра и педикюра, пользоваться презервативами, использовать только одноразовые шприцы и системы, а в салонах тату выбирать нанесение только одноразовыми иглами и чернилами.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали симптомы гепатитов А, В и С.

А также рассказывали о том, какие признаки могут указывать на развитие диабета второго типа.