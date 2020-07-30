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Гепатиты А, В и С: первые симптомы и профилактика заболевания

Четверг 30 июля 2020 07:14
Гепатиты А, В и С: первые симптомы и профилактика заболевания
Лечение гепатита и симптомы заболевания (фото: РБК-Украина)
Автор: Styler

Гепатит представляет опасность для здоровья человека

Науке известны пять видов вирусов, которые вызывают гепатит (А, В, С, D, Е). все они опасны для здоровья человека. Гепатит - острое и хроническое инфекционное заболевание печени. Гепатиты B и С являются причиной 96% всех случаев смерти от гепатита.

По данным экспертов, в Украине около 1,3 миллиона человек страдают на гепатит С. При этом под наблюдением находится всего лишь 87 269 человек. Об этом сообщает 24 Канал.

Гепатит А

Гепатит А также известен как "болезнь Боткина" или желтуха. Это острая инфекционная болезнь, которая поражает печень. В организм может попасть через пищу или воду, которая загрязнена инфицированными испражнениями.

Заразится можно через немытые руки, плохо обработанную пищу, общую посуду и прочее, а также через близкий контакт с больным.

Симптомы

  • горячка (первые 3 дня болезни);
  • слабость;
  • снижение аппетита;
  • желтуха при которой могут пожелтеть даже глаза;
  • рвота;
  • боль в животе;
  • в редких случаях может быть острая печеночная недостаточность.

Самый эффективный способ предупреждения гепатита А - это вакцинация. Она защищает организм человека на всю жизнь. Также нужно тщательно мыть руки и правильно готовить пищу. Особого лечения не существует. Больному рекомендуется режим покоя.

Гепатит В

Этот вид гепатита также поражает печень и бывает острым или хроническим.

Основные симптомы

  • головная боль;
  • плохой сон;
  • запоры;
  • тошнота и рвота;
  • слабость;
  • иногда может быть зуд и пигментация кожи;
  • желтуха;
  • боль в суставах;
  • боль в районе печени;
  • снижение аппетита;
  • иногда также может наблюдаться повышение температуры тела.

Профилактика и лечение

Гепатит B не передается через воду, пищу или контакт с телесными жидкостями. Поэтому для предупреждения заболевания следует избегать:

  • незащищенных сексуальных контактов;
  • переливаний крови;
  • повторного использования шприцов и других инструментов.

Гепатит C

Гепатит и печень, и другие внутренние органы и ткани. Самая большая опасность вируса в том, что долгое время протекает бессимптомно. Инкубационный период может длится от 20 до 140 дней, но чаще - около 50 дней.

Симптомы

  • боли в суставах;
  • желтуха;
  • боль в правом подреберье;
  • резкое похудение, отсутствие аппетита, тошнота;
  • запоры или поносы;
  • общая слабость и сильная утомляемость;
  • увеличение в объеме живота;
  • зуд и появление на коже сосудистых звездочек.

Профилактикой будет соблюдение всех норм личной гигиены и санитарии быта, а также правильный режим питания и здоровый образ жизни в целом.

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