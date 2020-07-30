Гепатиты А, В и С: первые симптомы и профилактика заболевания

Гепатит представляет опасность для здоровья человека
Науке известны пять видов вирусов, которые вызывают гепатит (А, В, С, D, Е). все они опасны для здоровья человека. Гепатит - острое и хроническое инфекционное заболевание печени. Гепатиты B и С являются причиной 96% всех случаев смерти от гепатита.
По данным экспертов, в Украине около 1,3 миллиона человек страдают на гепатит С. При этом под наблюдением находится всего лишь 87 269 человек. Об этом сообщает 24 Канал.
Гепатит А также известен как "болезнь Боткина" или желтуха. Это острая инфекционная болезнь, которая поражает печень. В организм может попасть через пищу или воду, которая загрязнена инфицированными испражнениями.
Заразится можно через немытые руки, плохо обработанную пищу, общую посуду и прочее, а также через близкий контакт с больным.
Симптомы
Самый эффективный способ предупреждения гепатита А - это вакцинация. Она защищает организм человека на всю жизнь. Также нужно тщательно мыть руки и правильно готовить пищу. Особого лечения не существует. Больному рекомендуется режим покоя.
Этот вид гепатита также поражает печень и бывает острым или хроническим.
Основные симптомы
Профилактика и лечение
Гепатит B не передается через воду, пищу или контакт с телесными жидкостями. Поэтому для предупреждения заболевания следует избегать:
Гепатит и печень, и другие внутренние органы и ткани. Самая большая опасность вируса в том, что долгое время протекает бессимптомно. Инкубационный период может длится от 20 до 140 дней, но чаще - около 50 дней.
Симптомы
Профилактикой будет соблюдение всех норм личной гигиены и санитарии быта, а также правильный режим питания и здоровый образ жизни в целом.
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